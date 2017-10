África Ellen Johnson Sirleaf: grandes avances democráticos para Liberia, pocos para feminizar la política La primera presidenta de África de la historia no ha alzado la voz a favor del fortalecimiento de los roles de las mujeres en la política, a pesar de haber declarado su compromiso a hacer campaña activamente por las candidatas

Tras ascender al poder después de la larga guerra civil de Liberia en 2005 y ganar un segundo mandato en 2011, Ellen Johnson Sirleaf ha sido aclamada como un ícono feminista internacional. Sin embargo, a tenor por las políticas durante sus mandatos y las últimas elecciones de octubre, esta aseveración no parece del todo acertada. Sirleaf no ha alzado la voz a favor del fortalecimiento de los roles de las mujeres en la política, a pesar de haber declarado su compromiso a hacer campaña activamente por las candidatas en estas últimas elecciones.

El sistema político de Liberia sigue siendo, a día de hoy, patriarcal y Sirleaf ha hecho poco o nada para que esto cambie. Durante su primer mandato designó a varias mujeres para altos cargos en finanzas y comercio. Sin embargo, solo cuatro de sus actuales 21 funcionarios del gabinete son mujeres, y ninguno de ellos ocupa ministerios estratégicos como defensa, finanzas, la educación o las obras públicas. En sus dos términos, la Nobel de la Paz no ha aumentado la representación de las mujeres en la política, no ha logrado una igualdad de género en la educación, y no fue capaz de prohibir la mutilación genital (MGF).

En los últimos comicios Sirleaf apoyó públicamente a la única candidata a presidente, MacDella Cooper, y a aquellas que se postularon para los escaños parlamentarios, sin embargo, su partido es uno de los que tiene menos representación femenina. Lo que está claro es que su sucesor será un hombre: George Weah o Joseph Boakai; y el Parlamento seguirá dominado por hombres. Las mujeres representan solo el 16% de los candidatos que optan a escaños parlamentarios, solo un 2% mayor que en las elecciones de 2011. Ha habido algunos esfuerzos legislativos para involucrar a más mujeres en el liderazgo político de Liberia, pero no siempre han tenido el apoyo de la presidenta. Una enmienda de la ley electoral de 2014 alentó a los partidos políticos a aumentar su representación de mujeres en puestos de liderazgo, sin embargo, no prosperó.

Su administración sí trabajó para garantizar la igualdad de género en el ámbito de la educación y Sirleaf, que es licenciada por la Universidad de Harvard, apoyó varios planes para garantizar que las niñas reciban educación. También luchó para proteger a mujeres y niñas de la violencia de género, implementando la ley contra la violación más completa del continente africano. Sin embargo, muchos de estos desafíos resultaron ser demasiado complejos para ser abordados en dos mandatos.

No son pocos los logros de Sirleaf en el ámbito de la política. Fue Viceministra de Finanzas (1973-74) y Ministra de Finanzas (1979-80) durante el gobierno de William Tolbert. En 2005, se proclamó vencedora de las elecciones presidenciales y el 16 de enero de 2006 asumió el cargo, convirtiéndose en la primera presidenta mujer del continente africano. A pesar de que anunció que no se presentaría a un segundo mandato, cambió de opinión por no haber podido cumplir sus promesas durante los primeros seis años como jefa del gobierno. Así, en 2011 fue reelegida. En junio de 2016, fue elegida Presidenta de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar dicho puesto. Ese mismo año, Sirleaf fue galardonada junto con Leymah Gbowee (Liberia) y Tawakkol Karman (Yemen) con el Premio Nobel de la Paz por su lucha sin violencia por la seguridad de las mujeres y el derecho de la mujer a participar plenamente en la consolidación de la paz. Este no es el único galardón que ha recibido la actual presidenta de Liberia. En 2013, el presidente de la India, Pranab Mukherjee, le entregó el Premio Indira Gandhi. La prestigiosa revista Forbes le situó en 2016 como la la 83ª mujer más poderosa del mundo. Quizá no sea un icono feminista, es posible que haya fracasado en el empoderamiento de las mujeres en política, sin embargo, hay que destacar su importante papel para mantener la paz en su país.

Una historia marcada por dos guerras civiles

La historia y la tradición juegan su papel importante en las elecciones celebradas el pasado martes. Liberia ha pasado por dos brutales guerras civiles y por una plaga devastadora del virus del ébola, que dejó más de 4.800 muertos (2014-2016). El país lleva más de una década intentado reconstruir las diezmadas infraestructuras tras la larga guerra que terminó en 2003.

Durante las primeras elecciones, UP hizo muchas promesas para recuperar dichas infraestructuras y mejorar la vida de los liberianos. Entre sus promesas: electrificar Monrovia en seis meses, traer agua potable, aumentar el empleo, fomentar la conectividad vial en todos los condados, aumentar el desarrollo de infraestructuras y luchar contra la corrupción. Sin embargo, la mayoría de éstas cayeron en saco roto. Sirleaf prometió no presentarse a un segundo mandato, sin embargo, cambio de idea, precisamente, para enmendar sus errores. Y en 2011 volvió a ganar las elecciones. Reducir el paro creando 20.000 empleos al año, proveer de electricidad 24 horas y prestar apoyos a agricultores fueron las promesas de su nuevo mandato.

Sin embargo, la situación económica ha empeorado en los últimos años. La tasa de desempleo es de alrededor del 85% desde 2006, a pesar de que el país ha ingresado más de 16 millones de dólares gracias a inversiones internacionales y ayudas. La gran mayoría de los liberianos viven con menos de $1,25 al día.