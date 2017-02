El elegido por Trump para sustituir a Flynn como asesor de Seguridad Nacional rechaza el cargo

La caída del hasta ahora asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos supone otro golpe al presidente Trump, quien habría intentado solucionar la crisis con un nombramiento rápido. Sin embargo, el vicealmirante Robert Harward, el elegido del presidente de Estados Unidos, ha rechazado la oferta de Trump, según un comunicado.

Los motivos de Harward para decirle «no» al presidente Trump han sido su familia y cuestiones económicas, ya que ocupa un alto cargo en la compañía Lockheed Martin, la mayor contratista militar de EE.UU.. Dirigentes republicanos citados por la CNN bajo condición de anonimato, han revelado que Harward rechazó el trabajo al comprobar que no podría formar su propio equipo tal y como había pedido y que no estaban claras las líneas de mando.

«Desde que me retiré, tengo la oportunidad de abordar asuntos financieros y familiares que desde esta posición (asesor) serían complicados», ha dicho Harward en el texto. «Este trabajo requiere 24 horas al día, siete días a la semana, de concentración y compromiso para hacerlo bien. En estos momentos no puedo asumir este compromiso», ha agregado el vicealmirante.

Además, un amigo del vicealmirante ha dicho a la CNN que a Harward le parece «caótica» la forma en la que funciona la Casa Blanca de Trump, un motivo que también recoge el periódico The New York Times.

El propio presidente ya había apuntado a Harward como candidato hora antes ante la prensa. «Creo que sé quien podría optar al puesto», aseguró Trump. Trump también aprovechó para aclarar los motivos de la destitución de Michael Flynn, quien, según ha afirmado, «no ha sido honesto con Pence acerca de sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergeri Kislyk». «La cuestión es que el no informó de la forma correcta a nuestro vicepresidente y, después, aseguró que no lo recordaba», ha asegurado.

Posible delito

El escándalo de las conversaciones entre Flynn y el embajador ruso en EE.UU. se engrosa a medida que ven la luz nuevas informaciones. Según informa el Washington Post, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump negó, en un interrogatorio con el FBI el pasado 24 de enero, haber mantenido ninguna conversación sobre las sanciones de Estados Unidos a Rusia con el embajador ruso en el país antes de la llegada de Trump al despacho oval.

A raíz de este interrogatorio, el FBI podría presentar cargos contra Flynn debido a que mentir a una agencia de Inteligencia es un delito. Aún así, cualquier decisión de procesarle correspondería al Departamento de Justicia de EE.UU, que según la CNN podría estar considerando no hacerlo.

La inteligencia estadounidense interceptó una llamada de Michael Flynn a Sergei Kislyak después de la elección de Trump. Según la CNN, el FBI no tenía intención de presentar cargos contra Flynn salvo que salieran a la luz nuevas informaciones.