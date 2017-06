Elecciones en el Reino Unido: CÃ³mo hacerlo casi todo mal

La evolución del Partido Conservador británico en los últimos años y, en especial, en las semanas que han precedido a esta campaña electoral, ha sido de lo más descorazonadora. Aquel David Cameron que convocó las elecciones legislativas de 2015 –forzado por el calendario- obtuvo una inesperada mayoría absoluta. Eso le obligó a cumplir con una promesa electoral que aspiraba a poder olvidar. Ya se sabe que una de las cosas que sorprende a casi todos del malhadado Donald Trump es que hace lo que dijo en campaña que iba a hacer. Cameron prometió un referendo sobre Europa en la seguridad de que no lo tendría que convocar porque su coalición con los liberaldemócratas implicaría renunciar a esa promesa. Pero tuvo la sorprendente capacidad de conquistar una mayoría absoluta y desde ahí se vio obligado a cumplir con su promesa y convocar una campaña en la que su posición era carne de cañón. Hace un año caía derrotado por sus propias contradicciones en el referendo del Brexit. Y le sucedió Theresa May, un modelo de político ecléctico que hizo una discreta campaña por la permanencia en la UE. Pero sólo por su lealtad a Cameron, de quien era ministra del Interior. Y tan pronto como asumió la jefatura del Gobierno tras los navajazos que se sucedieron en el campo de los partidarios del abandono de la UE, ella dejó claro a los euroescépticos británicos que iba a promover un Brexit duro mientras intenta encontrar la forma de salvar los platos.

La Divina Providencia debía querer ayudar a la hija de Hubert Brasier, el vicario de la Iglesia de Inglaterra padre de la hoy primer ministro. Y puso frente a ella, al frente del Partido Laborista, al candidato inelegible: Jeremy Corbyn. Un histórico del partido que había votado en contra de las posiciones oficiales de su bancada parlamentaria más veces que nadie en la historia del laborismo. Y cuando llegamos a estar a cuatro días de las elecciones, resulta que hay algún estudio demoscópico que sitúa a Corbyn a sólo tres puntos de diferencia. Lo decía la encuesta de «The Times» del pasado viernes. Aunque hay que recordar que el diario de Rupert Murdoch tiene en los últimos años y en encuestas electorales un historial difícilmente empeorable. ¿Será el auge de Corbyn fruto de lo cautivador de su programa? ¿Por su sintonía con el ciudadano medio? ¿Por el auge generalizado de la socialdemocracia en todo el mundo? Más bien parece que por ninguna de esas causas.

Theresa May ha conseguido poner en peligro la mayoría absoluta que heredó de Cameron. Y lo ha hecho sólo dos meses después de convocar elecciones con una ventaja en los sondeos más propia de la mal llamada «democracia popular» búlgara: hasta 25 puntos. El error de pedir el voto dando a entender que se iban a endurecer las condiciones de los mayores necesitados de asistencia o el empeñarse en no participar en debates son dos ejemplos de cómo hacerlo mal. Porque la decisión de no enfrentarse directamente a Corbyn podía tener sentido cuando él estaba veinte puntos por detrás. Pero no cuando todos los sondeos lo ponen a menos de diez. Y todavía peor es cuando el electorado se entera de que envió al debate a su ministra del Interior, la figura ascendente Amber Rudd, que sólo dos días antes había perdido a su padre y la primer ministro se quedó en casa viéndolo por la tele. No es que tuviera algo más importante que hacer. Es que no quería enfrentarse a los representantes de los demás partidos.

En verdad tenemos ante nosotros una semana que promete grandes momentos.