La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado este viernes que las elecciones parlamentarias celebradas el jueves en Reino Unido han sido «un desastre» para la primera ministra del país, Theresa May.

Sin embargo, resulta llamativa la caída de su partido que, según los primeros sondeos, sufría una pérdida de 22 de los 56 escaños (de 56 a 34) que obtuvieron en las pasadas elecciones. Por el momento, la formación independentista suma 33 de los asientos en liza.

El batacazo electoral para el partido de Sturgeon se interpreta como un rechazo al segundo referéndum soberanista que anuncio la ministra en plena crisis por el Brexit.

«Para nosotros está claro: no a un segundo referéndum, no a una mayor incertidumbre y no a la división que causaría a este país», proclamó la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson.

A pesar de los resultado, Sturgeon ha asegurado que su partido «ha ganado las elecciones en Escocia». «Claramente tengo que reflexionar sobre el resultado de las elecciones», ha añadido.

Alex Salmond, sin escaño

El ex ministro principal de Escocia Alex Salmond, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), ha perdido su escaño por la circunscripción escocesa de Gordon tras las elecciones generales celebradas el jueves en el Reino Unido.

Ese escaño del sur de Escocia, que Salmond había ganado en los comicios de 2015, ha pasado a manos del conservador Colin Clark.

Según un sondeo a pie de urna de las cadenas británicas BBC, ITV y Sky, el SNP sacaría 34 escaños en la Cámara de los Comunes, 22 menos que los que tenía cuando se disolvió el Parlamento en mayo.