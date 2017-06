Las primeras ediciones de los periódicos británicos abren sus portadas con el sondeo a pie de urna de las tres principales cadenas de televisión del país, que deja a May a doce escaños de la mayoría absoluta y con 17 menos de los que logró Cameron hace dos años. Es un resultado que de confirmarse convertiría en un grave error estratégico su decisión de adelantar las elecciones, que estaban previstas para 2020.

El brexitero y fervientemente tory «Daily Telegraph» titula: «Shock para May con los sondeos a pie de urna marcando un Parlamento ahorcado» (la expresión de la jerga política británica cuando no hay mayoría absoluta y se complica la gobernabilidad). La foto es de May saliendo de votar junto a su marido Philip.

«Daily Mail», también pro conservador y muy eurófobo, abre con «Gran Bretaña en el filo de la navaja». El gratuito «Metro» repite la fórmula del «Telegraph»: «Shock, Parlamento ahorcado». Igual que el diario «I»: «Una encuesta shock a pie de urna deja a Gran Bretaña ahorcada».