Madrid Guardado en: Internacional 08/06/2017 09:04h

Actualizar

9.03 Si Corbyn gana las elecciones de este jueves, su ministro de Econom√≠a ser√≠a John McDonnell, viejo camarada, orgulloso ¬ęmarxista¬Ľ. ¬ŅPuede tener √©xito el envite de Corbyn? Nadie lo cree, ni sus bases de a pie, que anteayer confesaban en su blog Labour Uncut que el term√≥metro puerta a puerta est√° fr√≠o. Aunque tambi√©n es cierto que a May se le ha complicado la campa√Īa por su ¬ęimpuesto sobre la demencia¬Ľ, que ha irritado a los jubilados, por sus flaquezas personales (no es la Thatcher 2 que se supon√≠a) y porque los atentados han sido utilizados torticeramente como arma electoral por los laboristas, que recuerdan que siendo ministra del Interior recort√≥ la plantilla policial en casi 20.000 agentes.

8.53 La sombra del terrorismo se oscuerece estas elecciones británicas. En algunos colegios electorales, que han sido habilitados mayoritariamente en centros comunitarios o escuelas del país, entre otros recintos, se han dispuesto mayores medidas de seguridad, a raíz del atentado cometido este sábado en Londres, donde murieron ocho personas, informa este jueves la BBC. Se espera que los primeros resultados de estos comicios se empiecen a conocer hacia la media noche.

8.43 Theresa May adelant√≥ estas elecciones con la excusa formal de que necesitaba una mayor√≠a m√°s firme para negociar el Brexit, cuyo calendario ya corre. Lo cierto es que amplios sectores del electorado no se han enterado de esa raz√≥n. Hasta el punto de que muchos, much√≠simos de los que votaron a favor del Brexit creen que eso ya est√° hecho y lo que se juegan en las elecciones de este jueves es otra cosa. Ese argumento electoral de requerir una mayor√≠a fuerte para negociar los t√©rminos de un buen acuerdo no parece calar en el electorado a pesar de que la direcci√≥n de su campa√Īa le ha hecho volver a centrarse en ese tema. O quiz√° lo haya hecho para conseguir finalmente que pese. Lo que es un buen ejemplo de esta fallida campa√Īa conservadora.

8.30 Las elecciones este jueves en el Reino Unido son at√≠picas. Primero, porque el pa√≠s ha sufrido dos grav√≠simos atentados en plena campa√Īa, uno con 22 muertos y otro con ocho. Pero tambi√©n porque los brit√°nicos tienen ante s√≠ una opci√≥n in√©dita desde hace una treintena de a√Īos: la posibilidad de votar por un programa abiertamente socialista, tan a la izquierda como los que hicieron despe√Īarse a Michael Foot y Neil Kinnock ante Thatcher y John Major a finales del siglo pasado.

8.22 Los cerca de 40.000 colegios electorales a los que están llamados a votar 46,9 millones de británicos en las elecciones generales del Reino Unido han abierto este jueves sus puertas a las 07.00 hora local (06.00 GMT), en una jornada que se prolongará hasta las 22.00 horas. En estos comicios se enfrentan la actual primera ministra, la conservadora Theresa May, y el líder laborista de la oposición, Jeremy Corbyn.