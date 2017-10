Los venezolanos tienen este domingo una cita con las urnas para elegir a los gobernadores de los estados, los primeros comicios tras la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, y que la oposición considera ilegal. Estas son las claves de las elecciones.

¿Qué se elige este 15 de octubre en Venezuela?

El chavismo llega a estas elecciones regionales con 20 de los 23 estados de Venezuela en su poder. Los tres gobernadores restantes son miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayoritaria en la Asamblea legítima que Maduro ha querido liquidar con su nueva Asamblea Constituyente.

¿Quiénes votan?

Más de 18 millones de venezolanos (de una población total de 31,57 millones) se han inscrito en el Registro Electoral, según el órgano rector, el CNE, que aclara que esta cifra no incluye a los electores del Distrito Capital: «Esta entidad federal posee un régimen especial de gobierno, que no contempla la elección de gobernador o gobernadora».

¿Cuánta abstención se espera?

La participación será decisiva. La abstención, en torno al 30 y 40% en las pasadas elecciones, puede superar esas cifras según varios analistas.

¿Qué hay en juego en estas elecciones?

Para el presidente venezolano, esta elección supondrá la consagración de la Asamblea Constituyente, designada a finales de julio y condenada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. El Gobierno chavista ha asegurado que los gobernadores que resulten elegidos deberán someterse al mandato de la Asamblea Constituyente, y en caso de incumplir los dictámenes de la Cámara serán destituidos. Ocho de cada diez venezolanos rechazan a Nicolás Maduro, el presidente más impopular en décadas del país latinoamericano. Más de 120 personas perdieron la vida en las protestas contra el Gobierno en los meses previos al referéndum.

¿Qué postura ha adoptado la oposición?

La decisión de participar o no en las regionales ha generado fricciones en la oposición. Unos, como el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, son partidarios desde hace tiempo de hacerlo, para no dejar todo el espacio al chavismo, mientras que otros, como María Corina Machado, se han opuesto para no avalar la dictadura de Maduro.

¿Qué trabas está poniendo el régimen a los opositores?

El Consejo Nacional Electoral ha prohibido a la MUD participar en siete de las 23 gobernaciones. El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, y el del estado Amazonas, Liborio Guarulla, así como los exgobernadores del estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez, están inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La autoridad electoral también ha prohibido a la MUD concurrir unida bajo esas siglas en algunos estados. Además, entre otras irregularidads, la oposición denuncia la reubicación, a menos de 72 horas de los comicios, de cerca de 300 centros electorales, en los que debía votar más de 700.000 electores, lo que afecta sobre todo a feudos de partidos contrarios al oficialismo.