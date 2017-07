ABC.es Madrid - / Caracas Guardado en: Internacional 30/07/2017 12:49h

12.23 «Un día como hoy, 30 de julio de 1783 estaban bautizando a Bolívar, y por ese niño estamos aquí. El 30 de julio del año 2000 el comandante Chávez fue elegido presidente de la República y refrendó la Constitución del 99», ha añadido Maduro, tras despositar su voto. «Tenemos un legado que defender, un legado de libertadores», ha dicho Maduro antes de dedicar unas palabras al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido sancionar a Venezuela si se celebran estos comicios, declarados por otro inconstitucionales por la oposición. «Ha querido el emperador Trump impedir el derecho al voto del pueblo venezolano. Llueva, truene o relampaguee, he dicho yo, habrá elecciones. La Asamblea Constituyente será el superpoder que permitirá reencontrar el espíritu nacional. Es el único poder que puede, puesta al servicio de la paz», ha dicho. «No hay poder sobre la tierra que pueda impedir a Venezuela su derecho democrático», ha declarado el mandatario. «Desde ya me pongo al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente, emanado del único soberano de Venezuela, donde no mandan emperadores ni reyes. Buenos días, Venezuela», ha concluido.

12.21 Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han depositado su voto a las 06.05 de la mañana (hora local, seis horas más en la España peninsular), en el Colegio Miguel Antonio Caro, en Catia. «Quise ser el primer voto», ha declarado el presidente de Venezuela minutos después ante los medios. «El primer voto por la paz, por la independencia y la soberanía de Venezuela y por la tranquilidad futura», ha aseverado antes de remarcar lo simbólico de la fecha.

12.17 El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nombró hoy como asesor al abogado Luis Moreno Ocampo, que estudiará si ha habido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y si hay base para que algún Estado miembro del organismo denuncie a los responsables de los delitos ante la Corte Penal Internacional (CPI). Moreno Ocampo, un abogado argentino que trabajó durante nueve años como fiscal de la CPI, encabezará una serie de audiencias públicas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de septiembre para analizar si la violencia ocurrida en los últimos meses en Venezuela podría ser denunciada ante el tribunal de La Haya.

12.09 Nicolás Maduro ha emplazado hoy a la oposición a permitir que los venezolanos se expresen en paz en la elección de los más de quinientos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. «Exijo a la oposición que tenga un poquito de honor y que respete el derecho de los venezolanos a votar este 30 de julio sin violencia», afirmó durante su intervención en el programa «Los Domingos con Maduro», desde la plaza Bolívar de Caracas.

12.04 «Un voto o dos votos, depende de quién seas en Venezuela». La enviada especial de ABC a Caracas, Carmen de Carlos, nos explica cómo es el sistema de padrón basado en el oficio y el municipio por el que se regirán las elecciones a la Asamblea Constituyente de Venezual. Un sistema que otorga a algunas personas, según su sector profesional, dos votos frente a otros que solo dispondrán de uno.

12.00 La compañía aérea Iberia ha decidido cancelar los vuelos programados en la ruta Madrid-Caracas-Madrid de este domingo «debido a la delicada situación en Venezuela y a las dificultades operacionales y de seguridad».

11.55 Los líderes opositores López y Capriles pidieron el sábado «más unidad» frente a la «dictadura» que, aseguran, representa el Gobierno de Venezuela. Así lo comunicaron en un mensaje que publicado al mismo tiempo en sus cuentas de Twitter, un escrito en el que se manifiestan respaldo el uno al otro.

11.54 Henrique Capriles y Leopoldo López son líderes de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, respectivamente, y ambos atesoran buena parte del respaldo de la oposición ciudadana junto a otros dirigentes, como el diputado Henry Ramos Allup.

Imagen del pasado 28 de julio, en uno de los numerosos días de protestas que se han producido en Venezuela desde el anunció de los comicios de - AFP

11.49 Maduro ha pedido al exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que rectifique un comunicado en el que «de manera inconsulta» se refirió a su trabajo como mediador para un diálogo político en el país sudamericano. Zapatero «sacó un comunicado de manera inconsulta, no consultó al Gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó. Informando asuntos que hasta el día de hoy habíamos considerado necesario mantener en resguardo», dijo el presidente de Venezuela en un acto proselitista que fue transmitido por el canal estatal. «Yo espero que públicamente rectifique esta posición porque el trato que yo le he dado al presidente Zapatero ha sido de respeto permanente», prosiguió.

11.44 Maduro no quiere testigos. La prensa internacional, históricamente incómoda para el régimen, sufre estos días la ira del Gobierno. En menos de dos semanas periodistas de Argentina, Brasil, España y de medio mundo, han sido deportados en el mismo aeropuerto de Maiquetía. Según fuentes de migraciones consultadas por ABC, los «inadmitidos», término utilizado por Migraciones para explicar el portazo, serían «entre 20 y 30» únicamente en esos días. El caso del argentino, Jorge Lanata, era claro porque ya había sido expulsado en otra ocasión. Era sabido que su nombre engrosaba la lista negra del Gobierno de Venezuela. No pasaba lo mismo con los portugueses Luis Garriapa y Odacir Junior, de SIC Noticias, deportados en la misma semana que Lanata. Los periodistas no tenían «antecedentes» como para sospechar que les darían la vuelta.

11.39 ¿Qué es la Asamblea Constituyente? La convocatoria de una Asamblea Constituyente está contemplada en la Constitución chavista de 1999 como una vía para «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Maduro fue mucho más rotundo cuando el 28 de mayo declaró que es una Constituyente «para cambiarlo todo». Según la Constitución, el presidente tiene potestad para convocar la Constituyente, aunque no para objetar la Carta Magna que de ella resulte, que pasará a situarse por encima de cualquier otra ley de las que rigen en Venezuela. ABC te explica en este enlace las claves de la Asamblea Constituyente con la que Maduro quiere eternizarse en el poder.

11.33 El argumento utilizado por el Gobierno de Maduro es que a la Venezuela de hoy, la que ellos presentan como la encarnación de la modernidad, el nacional socialismo del siglo XXI y la victoria de la lucha contra un imperio ficticio que la oprime, necesita, como el pan que no tiene, una Asamblea Constituyente que redacte otra Carta Magna.

En Venezuela se vota este domingo por la fuerza y con el rastro de sangre de 109 muertos en poco más de tres meses. En la imagen, David Vallenilla era trasladado el pasado 24 de julio, por voluntarios tras resultar mortalmente herido - REUTERS

11.25 «Sombra del pasado democrático y hasta caricatura de los gobiernos de Hugo Chávez, la Venezuela de hoy se dispone a encajar el último golpe del presidente, Nicolás Maduro, y el resto de los jerarcas del régimen militar», cuenta la enviada especial de ABC a Caracas, Carmen de Carlos.

11.21 Maduro convocó el 1 de mayo la Asamblea Constituyente y descartó celebrar un referéndum, algo que sí hizo su antecesor hace 18 años. Para la MUD y para la fiscal general es ilegal porque, de acuerdo con la Carta Magna, solo el pueblo, como «depositario del Poder Constituyente», «puede convocar». El oficialismo, por su parte, se agarra a que la Constitución concede al presidente «la iniciativa de convocatoria».

11.15 La convocatoria de esta Asamblea Constituyente ha despertado las encendidas críticas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora-, de conocidos «chavistas», como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y de la comunidad internacional por cómo se ha llegado a este punto.

11.08 De las elecciones de hoy saldrán las 545 personas que formarán la Asamblea Constituyente con el encargo de redactar una nueva Carta Magna que sustituirá a la promulgada en 1999 bajo la Presidencia de Hugo Chávez. «Es una de las mejores del mundo. Está blindada de cualquier capricho personal», dijo entonces el líder «bolivariano», fallecido el 5 de marzo de 2013.

11.00 Los venezolanos están llamados este domingo a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, con el objetivo de recuperar la paz social, un proceso que ha suscitado la crítica interna -incluso «chavista»- e internacional y ha alejado aún más la posibilidad de alcanzar una solución negociada a la crisis que arrastra el país.