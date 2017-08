El Ejército israelí probará robots porteadores para ayudar a los soldados

El Ejército israelí pondrá «en servicio» en pruebas a robots porteadores para aliviar la carga que llevan los soldados en combate, y que hasta hace poco llevaban animales, entre ellos llamas, y asegura que, por ahora, no contempla armarlos.

«Vamos a empezar a probar en septiembre un modelo que ayudará a los soldados combatientes con la carga que llevan a todas horas (agua, comida, munición...), unos 30 kilos cada uno, y esos robots porteadores caminarán o correrán al paso de los soldados», explicó a Efe el teniente coronel Amir Shahar Shfond, comandante del departamento de Robótica e Ingeniería del Ejército israelí.

Los robots, llamados por ahora «porteadores de infantería», son fabricados en Israel y servirán, además de para cargar alrededor de 500 kilos, para evacuar a heridos en zona de guerra.

Este modelo experimental en período de pruebas, o como indicó el teniente coronel, «en período de conocimiento militar íntimo con las tropas», hará las labores de las que se ocupaban previamente las llamas, una tarea que el Ejército no reconoce oficialmente por las críticas que pueda generar.

Esos animales, oriundos de Suramérica, han sido utilizados como porteadores por el ejército israelí en diferentes ocasiones, hasta la Segunda Guerra del Líbano en 2006, y en los años siguientes se decidió dejar de usarlos porque ralentizaban a las tropas.

Los robots «porteadores de infantería» avanzan a cinco kilómetros por hora, que es la velocidad media de la marcha, pueden llegar a los diez kilómetros por hora, velocidad de carrera, y son controlados por los soldados con un mando.

Por ahora no tienen autonomía y Shfond apunta que ese no es el camino que desean seguir: «No lo veo como un robot autónomo, lo más probable es que continúe siendo tan solo una herramienta para los soldados», explicó.

El teniente coronel señaló también la utilidad de otro robot, el Segev, que patrulla actualmente en la frontera de Gaza y tiene forma de vehículo: «Realiza tareas de modo automático pero alguien lo controla desde la base. Segev sabe patrullar y alertar cuando hay peligro», apuntó.

«Y también está Roni, que es un robot muy útil en combate en zona urbana, porque es el que entra dentro de las casas y evita que los soldados corran ese peligro», añadió.

El alto mando dijo que por ahora ninguno de esos soldados de metal está armado, pero que no se descarta esa posibilidad, sin embargo duda de la necesidad futura de dotarlos de inteligencia artificial: «tal vez lo mejor sea controlarlos en todo momento».

¿Y no especula con un futuro en el que los soldados sean reemplazados por robots?

«No, no, no lo creo. La robótica está pensada para acompañar a las fuerzas y no para ser una fuerza independiente. Tiene que convivir con los combatientes y servirles de herramienta, la humanidad es necesaria», sentencia.