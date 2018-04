EE.UU. e Israel presionan por el cambio de régimen en Irán Trump podría anunciar el 12 de mayo la ruptura del pacto nuclear con el régimen de Teherán

A falta de violaciones del acuerdo nuclear por parte de Irán, Estados Unidos e Israel activan el frente diplomático para alertar a la comunidad internacional del riesgo inminente de guerra en Oriente Medio y preparar así el terreno para que el 12 de mayo Donald Trump anuncie presuntamente su retirada unilateral del pacto firmado por Barack Obama en 2015. Ninguno de los dos países presenta hasta ahora alternativas al texto, aunque ponen sobre la mesa nuevas exigencias como limitar el programa balístico iraní y frenar sus planes de contar una presencia permanente en Siria, y analistas como Clement Therme piensan que “no vamos hacia un nuevo acuerdo, sino que nos dirigimos a un intento de Estados Unidos de cambiar el régimen en Irán”, según declaró a la cadena CNN. Un cambio de estrategia que ya adelantó el actual asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, en un discurso pronunciado en octubre en el que anunció que la política estadounidense debería estar orientada a “derrocar al régimen de los mulás” ya que “su comportamiento y objetivos no van a cambiar”. Bolton se atrevió incluso a poner una fecha para este cambio en Teherán y dijo que se produciría “antes de 2019”, por lo que le quedan ocho meses.

A lo largo de la semana el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha recordado al Consejo de Seguridad que Irán “es la amenaza que une a Hizbolá, Hamás y al régimen de Assad”, y la representante de EEUU en el organismo internacional, Nikki Haley, apuntó a Teherán como “el principal foco de inestabilidad en la región”. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, viajó hasta Washington para reunirse con el secretario de Defensa, James Mattis, y poco antes del encuentro concedió una entrevista a un medio saudí en la que aseguró que “si Irán ataca Tel Aviv, atacaremos Teherán y destruiremos cualquier sitio militar iraní en Siria que amenace a Israel”. El político ultranacionalista afirmó que la salida de EEUU del pacto es una de las claves para derrocar al régimen islámico porque acelerará su “colapso económico”.

A lo largo del encuentro, Mattis reafirmó el compromiso militar de su país con el Estado judío y sobre un posible choque entre Israel e Irán adelantó que “puedo ver cómo puede empezar, pero no estoy seguro de cuándo y dónde, pero seguramente sea en Siria porque los iraníes continúan con su apoyo firme a Hizbolá”. Pocas horas después, el secretario de Defensa confesó ante el Senado haberse leído el acuerdo nuclear en tres ocasiones y reveló que “está escrito con la convicción de que Irán trataría de engañarnos” y por eso “los procesos de verificación” con los que cuenta la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) “son muy fuertes”. Las primeras palabras de una voz cercana a la presidencia que no concuerdan con las de Trump, quien no ha prestado demasiada validez a los informes de la AIEA que reflejan que los iraníes cumplen todo lo pactado con el 5+1, grupo formado por EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.

“Que acabe de una vez, esto es una agonía que se repite cada 120 días desde que Trump llegó a la presidencia y así no se puede seguir, está todo paralizado. Si se va a retirar del acuerdo, que se retire de una vez por todas”, pide un empresario español con larga experiencia en Irán que mira con incertidumbre al día después del 12 mayo, fecha en la que Trump, como hace cada cuatro meses desde que llegó a la presidencia, debe rubricar o no su continuidad en el acuerdo.

Las amenazas de Trump han logrado que el rial iraní haya perdido casi un 35 por ciento de su valor respecto al dólar durante el último año y la presión crece en torno al presidente iraní, Hasán Rohani, que en sus dos victorias en las urnas vendió a los iraníes el acuerdo nuclear como la única forma de salir de la grave crisis en la que se encontraba un país lastrado por las sanciones internacionales. El clérigo moderado está en el punto de mira de los sectores ultraconservadores, que no le perdonan la congelación del programa atómico, y de los reformistas, que esperaban además de la mejora de la economía, mayores aperturas sociales.

“Tengo la impresión de que se saldrá del acuerdo”, esta fue la conclusión del presidente francés, Emmanuel Macron, tras el encuentro mantenido esta semana con Trump en Washington. China, Rusia y la Unión Europea insisten en la importancia de mantener lo acordado hace tres años y recuerdan que el texto no permite cambios, pero Trump, impredecible en política exterior en todos los frentes, es firme en lo que respecta a la defensa de Israel y parece que, a diferencia de Obama, optará por la ruptura con los iraníes. El día 12 de mayo tiene la oportunidad de seguir con su política de distanciarse al máximo de todo lo que hizo su antecesor, quien logró acabar con 34 años de incomunicación entre Teherán y Washington, 34 años de confrontación con crisis graves como la de los rehenes de la legación estadounidense en Teherán en los que Estados Unidos se convirtió en el “gran satán” de los ayatolás.

La república islámica no enriquecerá uranio por encima del 3,67 por ciento durante al menos 15 años, reducirá el uranio enriquecido a niveles bajos de 10.000 kilogramos a 300 kilogramos a un máximo del 3,67 por ciento en los próximos 15 años y reducirá a 6.104 las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, un tercio de las aproximadamente 19.000 que tenía instaladas en 2015.

Irán modificará su planta de Fordo de modo que ya no se emplee para enriquecer uranio durante al menos 15 años. Irán sólo podrá enriquecer uranio en la planta de Natanz. Los investigadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) tendrán acceso regular a todas las instalaciones nucleares. En el caso de sospecha, los inspectores podrán acceder también a instalaciones militares