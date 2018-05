EE.UU. confirma la suspensión de los aranceles contra China China y Estados Unidos han decidido renunciar a cualquier guerra comercial después de meses de tensión entre las dos potencias

AGENCIAS

Actualizado: 20/05/2018 15:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, ha confirmado este domingo la suspensión de los aranceles impuestos a China.

China y Estados Unidos han decidido renunciar a cualquier guerra comercial y aumentar sus respectivos aranceles, dijeron el domingo los medios oficiales de China.

Este anuncio se produce después de meses de tensión entre las dos potencias, y con el presidente estadounidense Donald Trump prometiendo en campaña electoral acabar con la supuesta relación comercial desequilibrada con China que constituye un peligro para Estados Unidos.

«Las dos partes han llegado a un consenso, no participarán en una guerra comercial y no aumentarán las tarifas respectivas», dijo el viceprimer ministro chino, Liu He, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El viceprimer ministro chino, que esta semana encabezó la delegación a cargo de las negociaciones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el acuerdo era una «necesidad».