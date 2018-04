El secuestro de un matrimonio por el «Guacho» enmudece al Ecuador Se trata de un hombre y una mujer aún sin identificar, capturados poco después del asesinato en la misma zona de dos periodistas y un conductor que conmovió al país

THALÍA FLORES

Corresponsal en Quito Actualizado: 17/04/2018 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando los ecuatorianos aún no se han secado las lágrimas por el vil asesinato de los periodistas de «El Comercio» la semana pasada, y tampoco se han repatriados sus cuerpos, el país se enteró a primera hora de la mañana de este martes del secuestro de un matrimonio por parte de alias «Guacho», justamente a quien, la noche anterior, el presidente Lenín Moreno había dado un ultimátum, de diez días, para que se entregue.

Las autoridades ecuatorianas recibieron un vídeo en el que el secuestrado se dirige al presidente Moreno y le pide «nos dé una mano a que no nos pase lo que les pasó a los periodistas». Dicen también «somos un matrimonio, tenemos hijos a los que tenemos que ir a ver al Ecuador», lo que daría a entender que se encuentran en territorio colombiano, al igual que hoy se confirma estuvieron los periodistas y de dónde la Cruz Roja Internacional espera recuperar sus cuerpos.

El ministro del Interior, César Navas, junto al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, exhibió el vídeo, y dijo que es la primera vez que la disidencia de las FARC, al mando de «Guacho», se comunica directamente con las autoridades ecuatorianas. La conferencia de prensa se realizó a las 06:30 en las instalaciones de ECU 911, en la zona del Itchimbía, en Quito.

Para el coronel Mario Pazmiño, exdirector Nacional de Inteligencia, la situación es muy grave, porque el «Guacho» está cumpliendo la amenaza de secuestrar y cometer actos terroristas mientras Ecuador no elimine el convenio binacional con Colombia para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo y no libere a su gente detenida por la Policía. «El país no puede ceder, porque nos convertiríamos en un Estado fallido al dejar en manos del narcoterrorismo», comentó a ABC.

Escalada de violencia

Un amplio operativo de fuerzas militares y policiales ha desplegado Ecuador en la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, escenario de hechos violentos. El objetivo es capturar a alias «Guacho», quien controla el grupo Óliver Sinisterra, disidente de las FARC, autor confeso del asesinato de los periodistas y ahora del secuestro de este matrimonio.

Ecuador vive una escalada de violencia, nunca antes experimentada. Comenzó el 27 de enero pasado cuando un coche bomba destruyó el comando de Policía en San Lorenza, provincia de Esmeraldas; siguió con la detonación de un artefacto explosivo en el que murieron cuatro infantes de marina que patrullaban una carretera de la zona, el 20 de marzo y luego el secuestro y ejecución del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas, y el conductor Efraín Segarra.