Donald Trump promete un informe sobre el espionaje ruso antes de 90 días

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, prometió hoy que su equipo tendrá un informe completo en un plazo de 90 días sobre el supuesto espionaje ruso durante las elecciones estadounidenses.

«Mi equipo tendrá un informe completo sobre la piratería en 90 días», indicó el multimillonario republicano en su cuenta de twitter al referirse a la presunta intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y a las informaciones de que Moscú tiene datos comprometedores sobre su vida privada.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...