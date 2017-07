A través de las redes sociales, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha comunicado hoy que el Gobierno no permitira ni aceptará a personas transexuales en el Ejército tras consultar con expertos militares y generales.

Según Trump, el motivo por el que adoptará esta medida es que los efectivos militares han de perseguir una «decisiva y abrumadora victoria» en los conflictos en los que participa el Ejército. Para Trump, las personas transexuales no cumplirían con este objetivo argumentando que tendrían que «cargar con los tremendos costes médicos» y «romperían» el Ejército.

Como es lógico, las redes se han hecho eco de los tuits de Trump y miles de usuarios han mostrado su rechazo ante la medida que el Presidente ha llevado a cabo.

El presidente estadounidense suma otra polémica a sus medidas y forma de actuar. Ya en campaña para las presidenciales de 2016 se filtraron palabras suyas de índole machista y su temprana carrera política ha estado marcada por los incidentes de Rusia, el FBI y la derogación del Obamacare.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017