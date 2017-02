Donald Trump ha negado este miércoles mantener cualquier tipo de conexión con Rusia, después de la dimisión de su consejero de seguridad nacional, Michael Fynn, acusado de haber mentido sobre sus relaciones con Moscú. El presidente de Estados Unidos ha calificado estas acusaciones de «bobada».

Flynn fue cuestionado por varias conversaciones telefónicas con el embajador ruso en Washington antes de la toma de posesión de Trump, y por la manera en las se las describió al vicepresidente elegido, Mike Pence. Esta historia de «conexión con Rusia es una bobada, solamente es un intento para cubrir los numerosos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton», ha explicado el presidente a través de su cuenta de Twitter.

«Los medios, respaldando informaciones falsas, se vuelven locos con sus teorías del complot y su odio ciego», ha indicado el presidente en esa misma red social, señalando en concreto a las cadenas de televisión CNN y MSNBC, «imposibles de ver». Sí que ha felicitado, no obstante, a la cadena conservadora Fox.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.