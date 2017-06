El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que durante su encuentro con los líderes árabes en Arabia Saudí estos ya apuntaron a Qatar como país que financiaba el terrorismo y ha considerado que la ruptura de relaciones con este país por varios de sus vecinos del Golfo podría ser «el principio del fin» de esta lacra.

«Durante mi reciente viaje a Oriente Próximo dije que no podía seguir habiendo financiación de la idelogía radical», ha señalado Trump en un mensaje en Twitter, precisando que «los líderes apuntaron a Qatar». «¡Mira!», ha añadido, en una clara alusión a la crisis entre Qatar y varios países árabes como Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Yemen, que han roto relaciones con Doha.

En otro mensaje posterior, el presidente ha dicho que es «muy bueno ver que la visita a Arabia Saudí» y su encuentro con el rey Salman y los líderes de otros 50 países «ya está amortizando».

