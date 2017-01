Diez frases polÃ©micas que han marcado el discurso de investidura de Trump

Un total de 25 minutos. Eso es lo que ha durado el discurso de investidura de Donald Trump, ante el Capitolio, como 45 presidente de Estados Unidos. No estaba improvisando, aunque pudiera parecerlo. Ha leído sus mensajes en un teleprompter palabra por palabra. Ha sustituido el «Yes we can» de Obama por un nuevo eslogan: «Es vuestro momento». Y, como era de esperar, ha buscado la polémica desde el primer minuto, cargando contra la Administración saliente, sin morderse la lengua, como ha sido habitual en el magnate durante la campaña electoral.

Estas son las diez frases más importantes de Trump durante su discurso:

1.- «El poder de Washington»

«No estamos transfiriendo el poder de un gobierno a otro, o de un partido a otro, estamos quitando el poder a Washington DC y se lo estamos devolviendo al pueblo. Durante demasiado tiempo un pequeño grupo en la capital de nuestra nación se ha quedado con la recompensa, mientras el pueblo se ha quedado con el coste. Washington florecía pero los ciudadanos no participaban de los mismos beneficios. El 'establishment' se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos».

2.- «Los políticos que no hacen nada»

«No vamos a admitir a políticos que solo hablen y no hagan nada por arreglar las cosas. Ya no más mensajes vacíos: es el momento de pasar a la acción. Que nadie os diga que hay algo que no se puede conseguir. Ningún reto está fuera del alcance de Estados Unidos. Nuestro país va a prosperar de nuevo. Estamos al comienzo de un nuevo milenio».

3.- «Recuperaremos nuestros trabajos»

«Estados Unidos volverá a ganar como nunca antes, recuperaremos nuestros puestos de trabajo, recuperaremos nuestras fronteras, recuperaremos nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños. Vamos a construir nuevas carreteras, puentes, aeropuertos, túneles y ferrocarrilles a lo largo de nuestra nación y haremos que nuestros ciudadanos vuelvan a trabajar para reconstruir nuestro país con manos estadounidenses».

4.- «Las mismas libertades»

«Es hora de recordar que toda la inteligencia de nuestros soldados no será olvidada nunca. Seamos negros, marrones o blancos, todos llevamos la misma sangre roja de patriotas. Todos disfrutamos de las mismas libertades y todos juramos honor a la misma bandera».

5.- «América primero»

«Hoy solo miramos al futuro. Desde este momento, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día, solo será "América primero". Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración o asuntos exteriores, tendrá el objetivo de defender a los ciudadanos y trabajadores estadounidenses».

6.- «Los hombres y mujeres olvidados»

«Lo que realmente importa no es quién está en el poder sino si los ciudadanos controlan a los poderosos. Hoy los ciudadanos han vuelto a convertirse en los líderes de este país. Los hombres y mujeres olvidados de América no volverán a ser olvidados».

7.- «Contra el terrorismo islámico»

«Vamos a reforzar todas las alianzas que tenemos y vamos a abrir otras nuevas. Vamos a erradicar completamente el terrorismo radical de la faz de la tierra. Y en el centro de esa política habrá una lealtad total a los Estados Unidos de América».

8.- «Pensar a lo grande»

«Por último: tenemos que pensar a lo grande y soñar aún más grande. En Estados Unidos entendemos que una nación solo vive mientra prospera».

9.- «EE.UU. es imparable».

«Cuando Estados Unidos se une, Estados Unidos es imparable. No debemos tener miedo, estamos protegidos. Estaremos protegidos por los mejores hombres y mujeres de nuestro ejército. Y lo más importante: estaremos protegidos por Dios».

10.- «Nunca volveréis a ser ignorados»

«En todas las ciudades, cercanas o lejos, grandes o pequeñas, de océano a océano, escuchad estas palabras: "Nunca volveréis a ignorados". Vuestra voz, vuestra esperanza y vuestros sueños definirá nuestro destino. Juntos haremos a Estados Unidos fuerte de nuevo. Haremos que Estados Unidos vuelva a sntirse orgullosa y, sí, juntos haremos América grande de nuevo».