Detienen al principal opositor ruso por protestar contra Putin Alexei Navalni ha sido detenido este sábado por la Policía tras presentarse en una manfiestación en el centro de Moscú

REUTERS

@abc_es MOSCU Actualizado: 05/05/2018 14:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El dirigente opositor ruso Alexei Navalni ha sido detenido este sábado por la Policía tras presentarse en una manfiestación en el centro de Moscú para protestar contra el presidente ruso, Vladimir Putin, según ha revelado un aliado de Navalni.

«Navalni apareció en (la plaza) Pushkinskaya y fue rápidamente detenido», ha explicado el activista político Leonid Volkov a través de una emisión de vídeo a través de Internet. «Ha sido absolutamente ilegal», ha apostillado en relación al arresto.

Las movilizaciones están convocadas por el propio Navalni. «Si crees que él no es nuestro zar, sal a las calles de tus ciudades», planteó. «Forzaremos a las autoridades, compuestas por estafadores y ladrones, a contar con los millones de ciudadanos que no votaron por Putin», ha añadido Navalni, quien no pudo presentarse a los últimas elecciones por tener antecedentes penales.

Navalni ha sido detenido y encarcelado en innumerables ocasiones por organizar protestas similares. Este sábado las concentraciones estaban convocadas en más de 90 pueblos y ciudades, incluidos Moscú y San Petersburgo.

Los activistas publicaron fotografías en redes sociales de cientos de manifestantes que ya han participado en concentraciones en las regiones más remotas del país, y OVD Info, una organización de derechos humanos que monitorea detenciones, dijo que había recibido informes de que la Policía ya ha detenido a unas 20 personas en todo el país.

Putin, de 65 años, lleva en el poder, ya sea como presidente o primer ministro, desde 2000. Respaldado por la televisión estatal y el partido gobernante, y acreditado con una calificación de aprobación de alrededor del 80 por ciento, sus seguidores lo elogian como «figura padre» de la nación, que ha restaurado el orgullo nacional y expandido la influencia global de Moscú con intervenciones en Siria y Ucrania.