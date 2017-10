Detenidos en Madrid cuatro chavistas acusados de blanqueo La orden internacional de detención partió de la Fiscalía del Sur de Texas

Un antiguo alto cargo de la administración chavista y tres ex directivos de empresas públicas en la etapa de Chávez fueron detenidos en Madrid en una operación que se desarrolló el jueves y el viernes, acusados de presuntos blanqueo de capitales y corrupción internacional vinculados directa o indirectamente con la petrolera estatal PDVSA, en un proceso de extradición solicitado por EE.UU. Se trata de Nevis Villalobos, ex viceministro de Energía con Chávez; Luis Carlos de León, ex directivo de la compañía eléctrica nacional, insertada en los servicios prestados por DDVSA; César Rincón, que fue uno de los responsables del servicio de compras de la petrolera, y Rafael Reiter, exjefe de seguridad de esa compañía estatal. Todos ellos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

Los tres primeros fueron detenidos el jueves, y el viernes se produjo la detención del cuarto, en una operación de la Sección de Huidos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esta actuó después de que la semana pasada llegara a las autoridades españolas la solicitud de extradición tramitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La orden internacional de detención partió de la Fiscalía del Sur de Texas, con sede en Houston, donde se sigue un macro proceso contra funcionarios de PDVSA y empresarios que participaron en una estructura de sobornos y enriquecimiento ilícito, a costa de la petrolera.

Todo indica que las detenciones son una ampliación del caso inicialmente abierto contra Roberto Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, empresarios venezolanos residentes en EE. UU., que fueron detenidos en ese país en diciembre de 1992 acusados de organizar una trama para la obtención de contratos millonarios de PDVSA, mediante sobornos a altos funcionarios de la petrolera estatal de Venezuela.