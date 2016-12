Desviado a Malta un avión libio secuestrado con 118 personas a bordo

Un avión de pasajeros que efectuaba una ruta local en Libia ha sido secuestrado por al menos dos desconocidos y forzado a aterrizar en el aeropuerto de Malta, según han confirmado autoridades en Trípoli. «He sido informado de una situación potencial de secuestro en un vuelo interno libio ha sido desviado a Malta. Se están llevando a cabo operaciones de emergencia y seguridad», ha añadido el primer ministro maltés Joseph Muscat. Fuentes de seguridad libias confirman que «se está negociando» con los secuestradores.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM