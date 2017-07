Â«El destino de mi marido era morir esa nocheÂ»

La noche del 15 de julio Yalçin Aran respondió a la llamada del Ayuntamiento del barrio estambulita de Pendik. Debía plantar cara a los tanques con su excavadora. Su mujer, Asalet, no sabía aún que no le vería más. Sus tres hijas y las dos de su anterior matrimonio se quedaron sin padre cuando un soldado le disparó a bocajarro.

¿Cómo se encuentra después de un año de la muerte de su marido?

Ahora el dolor es menor, pero le echamos muchísimo de menos. Sobre todo las niñas. Ha sido un año muy difícil. La pequeña cuando ve una excavadora aún pregunta si su papá está ahí dentro. Mi marido era un buen padre. Pasaba mucho tiempo con la familia. Emocionalmente ha sido un año muy duro. Pero antes en mi matrimonio teníamos muchos problemas económicos, y ahora no.

¿Cómo le ha ayudado el Gobierno desde entonces?

Me están pagando muy bien. La gente del Gobierno y del Ayuntamiento ahora son como mi familia. Me llaman, me preguntan. Ahora me siento una persona más especial. Y si mi marido no hubiese muerto así, si hubiese muerto pero de otra manera, sería una persona normal. Pero ahora...

Si pudiera volver a aquella noche, ¿intentaría convencer a su marido de que se quedara en casa?

No. No le hubiese pedido nunca que no saliera porque somos musulmanes y creemos en el destino y yo creo que aquella noche era su última noche. Si se hubiese quedado en casa también habría muerto porque creo que su destino era que aquella fuera su última noche. Dios le ha dado a mi marido un lugar bonito y, por eso, yo estoy contenta. Aunque le amaba muchísimo y nunca pensé que podría vivir sin él, lo hago con la fuerza que me da Dios.