Una ONG de la BBC despidió a seis empleados por mala conducta sexual sin informar al Gobierno

IVÁN ALONSO

La organización benéfica BBC Media Action, propiedad de la cadena pública británica BBC, despidió a seis personas en los últimos 10 años por acoso sexual o por mirar pornografía en ordenadores de trabajo.

Esta ONG, que ejerce labores alrededor de todo el mundo y que recibió 70 millones de libras (80 millones de euros) en los últimos cinco años por parte del Gobierno, forma periodistas y produce programas que se emiten en algunos de los lugares más pobres del planeta.

Se financia de forma diferente a la BBC, que lo hace a través del llamado «TV license» o impuesto de televisión que deben pagar los ciudadanos británicos. Eso sí, está presidida por la directora de noticias de la cadena Fran Unsworth.

Desde la organización, a través de un comunicado, aseguran que todos los casos ocurrieron en países fuera de Reino Unido y que los despedidos eran ciudadanos extranjeros.

Fueron seis los incidentes identificados durante este período, todos investigados, según la ONG. En dos de ellos «no se encontraron motivos para tomar medidas disciplinarias y en los cuatro restantes sí». Además, niegan que cualquiera de esos casos tuviera relación con abusos de menores o de problemas de protección infantil.

El departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno, que es el que aporta las ayudas, ha asegurado que no tenía conocimiento de estos casos. Desde la organización se defienden señalando que este tipo de casos no se reportan a la entidad que financia si no está involucrada en el proyecto en el que suceden. Todo a pesar de que, según desvela el «The Telegraph», al menos uno de ellos si tenía relación.

Algo que no han visto con buenos ojos desde el comité parlamentario de Desarrollo Internacional. Uno de sus miembros, la diputada conservadora Pauline Latham se ha mostrado muy disgustada por estos hechos «esto es tan impactante como cualquier otra cosa que haya escuchado» y ha recordado el caso del expresentador y estrella de la BBC Jimmy Savile, que durante años abusó sexualmente (su caso se conoció cuando ya había fallecido) de varios trabajadores de la cadena impunemente.

Desde la corporación defienden que todo se hizo correctamente y que todos sus miembros conocen los procedimientos a seguir en este tipo de casos.