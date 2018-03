ATENTADO EN FRANCIA La familia del «héroe» del atentado: «Mi hijo lo ha dado todo por Francia» Arnaud Beltrame falleció esta madrugada como consecuencia de las heridas tras canjearse por un rehén

La familia de Arnaud Beltrame, el gendarme muerto esta madrugada tras sucumbir a las heridas sufridas en el secuestro terrorista de Trèbes después de canjearse por uno de los rehenes, ha descrito al agente como un héroe en sus primeras declaraciones durante el luto declarado por el Gobierno y las fuerzas de seguridad.

«No me sorprende, sabía que tenía que ser él», ha declarado su madre. «Siempre ha sido así. Es alguien, desde que nació, que ha dado todo todo por el país. Él me decía: 'Estoy haciendo mi trabajo, mamá, eso es todo'. No me sorprende, era parte de su forma de ser, hacer su trabajo de la manera más noble posible», ha declarado la mujer a la cadena RTL.

«Siempre ha sido así. Es alguien, desde que nació, que ha dado todo todo por el país», ha declarado la madre del gendarme fallecido

Ante los mismos micrófonos compareció su hermano Cédric. «Se ha ido un héroe, es la realidad», ha declarado.

«Lo que hizo va más allá del compromiso de su profesión. Ha dado su vida por unos desconocidos. Desde luego, sabía que no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Era muy consciente de lo que hacía. Si no se le puede calificar de héroe, de verdad no sé que hace falta para hacerlo. El término 'héroe' es perfectamente apropiado», ha añadido.

Las banderas de la Policía Nacional francesa ondearán hoy a media asta en todas las comisarías. «Su muerte en acto de servicio», ha escrito en Twitter el director general de la Gendarmerie Nationale, Richard Lizurey, «nos recuerda el valor de nuestro compromiso para proteger a la población».

Honrar su memoria

El ministro del Interior Gerard Collomb fue quien anunció esta madrugada la muerte del agente, lo que incrementa el número de víctimas por el atentado a cuatro personas. «Francia nunca olvidará su heroísmo, su valentía, su sacrificio», escribió Collomb en su cuenta de Twitter.

El presidente Emmanuel Macron también tuvo palabras para el héroe fallecido: «El teniente coronel A. Beltrame cayó como un héroe para acabar con el equipo letal de un terrorista yihadista. Me dirijo a su viuda, a su familia, a sus hermanos de armas, mis más sinceras condolencias y llamo a cada francés para que honre su memoria».