Declarados culpables los cinco implicados en el asesinato del que fue el principal detractor de Putin

Un primer paso para hacer justicia, aunque no definitivo según los familiares de la víctima, se ha dado este jueves cuando un jurado compuesto por doce personas declaró culpables a cinco implicados en el asesinato del dirigente opositor ruso, Borís Nemtsov, que fue uno de los principales detractores del presidente Vladímir Putin hasta que cayó abatido a tiros el 27 de febrero de 2015 a escasos metros del Kremlin.

El Tribunal Militar de Moscú dejó la semana pasada el caso visto para sentencia y el jurado comenzó las deliberaciones el martes. Ha tardado tres días en emitir el fallo y, según la Radio Eco de Moscú, el miércoles sus miembros estaban divididos justo por la mitad, seis a favor de absolver a los acusados y los otros seis partidarios de reconocerlos culpables. No llegó a haber votación, ya que, de haberse producido, el empate hubiera supuesto la absolución de los procesados. Hoy se reunieron de nuevo y el veredicto sí ha sido por fin inculpatorio. El juez, Yuri Zhítnikov, deberá establecer la pena en los próximos días.

Los cinco reos que han estado sentados en el banquillo de los acusados, instalado dentro de una jaula, son Zaur Dadáyev, autor material de los disparos que acabaron con la vida de Nemtsov y miembro, hasta su detención, del batallón «Siéver» (norte) de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior de Chechenia, los hermanos Anzor y Shadid Gubáshev, Temirlán Eskerjánov y Jamzat Bajáev. Todos ellos son chechenos.

La Fiscalía ha considerado «demostrada» la culpabilidad de los cinco en la ejecución o preparación del crimen. Según la acusación, aceptaron matar al líder opositor a cambio de 15 millones de rublos (unos 224.000 euros). El que les habría pagado la suma se llama Ruslán Mujudínov y se encuentra en paradero desconocido, aunque buscado por la Interpol. Se da la circunstancia de que Mujudínov fue chófer de Ruslán Guereméyev, antiguo comandante del batallón«Siéver» y, por tanto, jefe de Dadáyev. Contra Guereméyev no se ha abierto causa criminal. Otro implicado en el caso es Beslán Shavánov, pero se quitó la vida en noviembre de 2015 haciendo explotar una bomba cuando iba a ser detenido en Grozni, la capital chechena.

La pista chechena

El polémico presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov, ha llegado a calificar a Dadáyev de «patriota» y de «traidores» y «enemigos del pueblo» a los seguidores de Nemtsov por criticar al Kremlin. Por eso, la familia y el entorno del político asesinado están convencidos de que Kadírov está detrás del crimen. El déspota checheno mantiene una estrecha relación con Putin y es uno de los principales soportes del régimen, no sólo por la cantidad de hombres armados que controla, sino también por sus constantes proclamas propagandísticas. Raro es el día que Kadírov no suelta algún elogio al presidente ruso. Zhanna Nemtsova, hija del dirigente opositor muerto, ha estimado que el juicio no ha servido para esclarecer quiénes fueron los responsables reales del crimen.

El juicio, que comenzó en octubre del año pasado, ha tenido lugar en el Tribunal Militar de Moscú al ser Dadáyev, en el momento del delito, miembro de una estructura castrense. Al principio reconoció su culpabilidad, pero después se desdijo, igual que hicieron sus compañeros. No fue fácil reunir el jurado. La mayoría de los convocados presentaron todo tipo de pretextos para no ser incluidos, aunque el miedo a las estructuras chechenas parece la causa principal. Este mismo motivo puede haber tenido que ver con las dudas y la tardanza en emitir ahora el veredicto.

Nemtsov, que en el momento de su asesinato era diputado de la Asamblea Local de Yaroslavl, fue gobernador de Nizhni-Nóvgorod, viceprimer ministro en uno de los gobiernos de Borís Yeltsin y copresidente de la formación PARNAS. Cayó acribillado por las balas en mitad del puente «Bolshói Moskvoretski» sobre el río Moskova, a escasos metros de la muralla del Kremlin. Estaba preparando un informe sobre la muerte de soldados rusos en el este de Ucrania. Pocos días antes de su asesinato, tuvo lugar una manifestación en Moscú de partidarios de Putin, que exhibieron carteles con la imagen del opositor y la inscripción «traidor».