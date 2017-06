Daesh destruye la mezquita desde la que Al Bagdadi proclamÃ³ su Â«califatoÂ»

El autodenominado Estado Islámico ha destruido la emblemática mezquita Al Nuri de Mosul, situada en la Ciudad Vieja y de especial carga simbólica porque desde este templo el líder de la organización, Abu Bakr al Bagdadi, proclamó la creación de un 'califato' a mediados de 2014, ha informado Reuters.

El Ejército iraquí ha confirmado este miércoles en un comunicado la destrucción de la mezquita y de su minarete, en plena ofensiva de las fuerzas del Gobierno para tratar de recuperar el control del último gran bastión que le queda a Estado Islámico en el país árabe. Aunque la agencia afín a los terroristas, Amaq, ha anunciado que han sido la aviación estadounidense.

#Breaking ISIS Amaq claims that the Nouri Mosque was destroyed by American airstrikes pic.twitter.com/revCwnjG6d