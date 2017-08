Se cumple un mes del rapto de Pilar Garrido, la española desaparecida en México

Hoy se cumple un mes desde que el día 2 de julio un grupo de hombres armados raptaran a la española Pilar Garrido Santamans en Tamaulipas, un estado en el norte de México que además hace frontera con Estados Unidos. Y todavía siguen revoloteando las mimas miles de preguntas en torno a este misterioso caso. ¿Quién se llevó a Pilar? ¿Por qué no pidieron rescate? ¿Y, sobre todo, donde está la española?

La última novedad se produjo el día 27 de julio cuando un dispositivo policial hallara restos óseos, cabello y unos jirones de ropa en una carretera secundaria cerca del municipio Villa de Casas, la zona en la que Garrido, de 36 años, fue llevada en contra de su voluntad cuando volvía en coche de la playa con su marido y su hijo a su casa en Ciudad Victoria, donde vivía.

Las autoridades mexicanas han enfatizado que todavía no hay «nada determinante» que indique que los restos humanos corresponden con los de la española hasta que no se terminen de realizar las pruebas genéticas a las que están siendo sometidos. Se espera que en los próximos días, la Fiscalía del estado comunique si efectivamente coinciden o no con el ADN de Pilar Garrido.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene el estatus jurídico sobre la desaparición de Garrido como “persona no localizada”, ya que no se puede hablar, en su opinión, de un secuestro porque no se ha pedido un rescate. Todo el trabajo que han desarrollado las autoridades se basa en el relato de su esposo, quien presenció el asalto y denunció el crimen un día después, el 3 de julio. Sin embargo, públicamente no se conoció hasta el día 17 de julio, una semana y media después.

La única certeza con la que trabaja la Fiscalía es que Garrido desapareció el domingo 2 de julio y que fue raptada por un grupo de hombres armados, según el relato de Jorge, su esposo, sobre quien las autoridades de Tamaulipas no ven como probable responsable del delito. “Es una persona que está aportando datos en la investigación, al Ministerio Público, y nosotros lo tenemos en calidad de denunciante”, dijo el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, en una entrevista con Radio Fórmula hace un par de semanas.

Tamaulipas es el estado de México donde más secuestros han ocurrido entre enero y mayo de 2017. De acuerdo con datos oficiales, en dicho periodo se han producido 77 de los 484 casos de secuestro que han tenido lugar en toda la República mexicana. Gran parte de esta fuerte violencia que golpea al norteño estado se nutre de la guerra que mantienen el Cartel de Golfo y el Cartel del Noroeste -una escisión de Los Zetas- dos organizaciones delictivas que mantienen una dura pelea por controlar este territorio clave para el narcotráfico debido a su elevado flujo comercial con EE.UU.