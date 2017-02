El Gobierno de Cuba está torpedeando un acto organizado para este miércoles por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y que esta organización cívica presidida por Rosa María Payá considerá «histórico». Se trata de la entrega de un premio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su labor en defensa de la democracia, así como de un reconocimiento a quien fue el primer presidente de Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet, el ya fallecido Patricio Aylwin.

Las autoridades castristas han negado la entrada a la isla a la hija de Aylwin, la ex ministra de Educación chilena Mariana Aylwin, que iba a recoger el reconocimiento a su padre a título póstumo, así como al ex presidente de México Felipe Calderón, que también pretendía asistir al evento.

El Gobierno chileno ha llamado a su embajador en La Habana como protesta por la prohibición de entrar en Cuba a Mariana Aylwin. En una nota publicada este martes, el Ejecutivo chileno que preside Michelle Bachelet lamenta «profundamente» que se haya impedido viajar a la ex ministra y señala que el ejercicio de este derecho «no debe ser impedido, más aún cuando en Chile se han realizado diversos reconocimientos a figuras históricas y políticas cubanas». En este sentido, «hará presente a las autoridades cubanas su malestar por esta acción y llamará a informar al embajador de Chile en La Habana», agrega en el comunicado.

Mariana Aylwin, que fue diputada y ministra de Educación con el democristiano Ricardo Lagos, se enteró de la negativa de las autoridades cubanas a ingresar en la isla en el propio mostrador de la compañía aérea con la que iba a viajar, Copa, en el aeropuerto de Santiago de Cuba, informó ella misma al canal chileno Tele 13. Un cable del gobierno de Raúl Castro rezaba: «Favor no facturar a pasajera Aylwin Oyarzún Laura Mariana que es inadmisible en Cuba. Información emitida por inmigración de Cuba».

En declaraciones a los medios chilenos, indicó que lo sucedido es «inadmisible» y «una ofensa» a la figura de su padre, y aseguró a que la Cancillería cubana había anunciado «que no iban a dejar que se hiciera el acto».

Por su parte, Felipe Calderón anunció a través de la red social Twitter, en un mensaje a Rosa María Payá, hija del opositor fallecido Oswaldo Payá: «Lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten».

En otro mensaje, se compromete a «luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia».

El Gobierno mexicano ha lamentado la decisión del Gobierno cubano, en un tuit publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Rosa María Payá: «Habrá ceremonia»

Rosa María Payá ha denunciado que el régimen castrista está obstaculizando la celebración del acto de la Red Lationamericana de Jóvenes por la Democracia. Además de impedir la llegada de Mariana Aylwin y Felipe Calderón, Payá ha denunciado en declaraciones a Diario de Cuba que han sido detenidos Julio Álvarez y Félix Fara, dos impulsores de la iniciativa Cuba decide, organización que defiende el derecho a elecciones libres y a la que pertenece la propia Payá.

Payá ha alertado, así mismo, de la desaparición del coordinador en Chile de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juan Carlos Vargas desde su llegada a La Habana este martes.

Además, otro diario digital independiente, 14ymedio asegura que no se ha permitido viajar de Camagüey a La Habana a los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro.

Pese a la represión, «habrá ceremonia con los que lleguen», ha asegurado Rosa María Payá en su cuenta de Twitter.

La activista está animando a apoyar una petición en internet para combatir las presiones contra el viaje «pro-democracia» de Luis Almagro a Cuba.

El país quedó excluido de la OEA en 1962. La organización acordó en 2009 levantar esa suspensión, pero el régimen castrista no ha querido volver a integrarse en ella.