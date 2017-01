Cuatro detenidos en EE.UU. por torturar a un discapacitado en un vídeo en directo en la Red

Cuatro afroamericanos fueron detenidos en Chicago por su presunta implicación en un vídeo difundido en directo por la red social Facebook en el que torturan a un discapacitado psíquico, ha informado la policía de esa ciudad de Estados Unidos.

En la grabación, la víctima, de raza blanca, aparece atada y amordazada y es golpeada por varios individuos mientras insultan al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y a la población blanca.

Según ha dicho en una rueda de prensa el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, la víctima es un hombre con «necesidades especiales» que era compañero de clase de los atacantes y se unió a ellos de manera voluntaria sin tener ningún conocimiento de lo que los agresores estaban planeando.

Los cuatro jóvenes afroamericanos, tres de los cuales tienen 18 años y otro 24, han sido acusados de cometer delitos de odio, es decir, atacar al otro joven por motivos racistas y por su discapacidad psíquica.

Además, las autoridades de Chicago han presentado cargos contra los cuatro agresores por un delito de secuestro con el agravante de uso de un arma y con otro agravante por haber puesto en peligro la vida de la víctima.

«Es asqueroso (...) Te hace preguntarte qué hace que las personas traten a alguien así», ha dicho el superintendente de la policía de Chicago Eddie Johnson en un conferencia de prensa transmitida anoche en directo por Twitter.

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv