Críticas entre los republicanos a los comentarios machistas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado este jueves a una presentadora de televisión describiéndola como «loca» en un nuevo ataque a través de Twitter que ha suscitado numerosas críticas, incluidas las de algunos de sus compañeros republicanos. Este jueves se ha referido a Joe Scarborough y Mika Brzezinski, presentadores del programa «Joe Morning» de la MSNBC, que en algunas ocasiones ha sido crítico con Trump.

El presidente ha llamado a Brzezinski «loca Mika» y ha dicho que «sangraba después de un 'lifting' facial» cuando visitó en la víspera de año nuevo unos de los complejos del golf propiedad del presidente. Además, ha llamado al presentador del programa y ex congresista republicano "Psicópata Joe".

«Señor presidente», ha dicho el senador republicano Lindsey Graham a través de su cuenta, «su tuit rebaja su oficina y representa lo que está mal de la política estadounidense, no la grandeza de América». Otro senador del partido, Ben Sasse, ha pedido al presidente que se detenga, «no es normal y rebaja la dignidad de su oficina».

También Paul Ryan, portavoz republicano, se ha sumado a las críticas al presidente: «No me parece un comentario adecuado. Estamos intentando mejorar el tono y el civismo del debate, y esto obviamnente no ayuda».

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, ha defendido las declaraciones del presidente argumentando que los tweets eran un sencilla respuesta que respondía a las críticas. «No creo que el presidente sea alguien que ataque y no alguien que empuje hacia atrás», ha declarado al canal de noticias Fox.

«La gente de ese programa lo ha atacado personalmente muchas veces», ha agregado Huckabee. «Es un presidente que combate el fuego con fuego y ciertamente no se permitirá que le intimiden a través de los medios liberales o la elite dentro de los medios de comunicación, Hollywood o en cualquier otro».

El mismo día en que se ha producido una oleada de críticas por el uso que el presidente hace de su cuenta de Twitter, la Universidad de Quinnipiac ha publicado una encuesta que revela que más del 60 por ciento de los participantes del sondeo consideran que Trump debería de dejar de usar su cuenta personal en redes sociales.