La crisis econÃ³mica griega se ha convertido en humanitaria

El Defensor del Pueblo Andreas Pottakis presentó el martes ante el Parlamento griego el informe anual del 2016 de esta agencia independiente, que lleva veinte años operando en el país. Su informe subraya que el 2016 se caracterizó por ser el año de la gestión de la crisis económica, que ahora ha alcanzado otras dimensiones, pasando de ser una crisis financiera y económica a una crisis de características humanitarias, habiendo aumentado el número de personas vulnerables. Ya no son únicamente grupos como los parados de larga duración o las personas con necesidades especiales, sino personas que hasta hace pocos meses podían mantener un nivel de vida correcto. Pottakis destaca también que no solo se han reducido los ingresos de quienes viven en Grecia, sino también sus derechos.

Recortes presupuestarios

La agencia ha destacado que la mayoría de las quejas o denuncias provienen de personas que no pueden hacer frente a sus necesidades y obligaciones básicas y que se enfrentan a la administración griega que no puede atender sus necesidades debido a los ajustes y recortes presupuestarios, y que frecuentemente la administración no tiene ni los medios ni la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades actuales de los más vulnerables.

Dichas denuncias y quejas, recibidas el año pasado, están fundamentalmente relacionadas con los servicios y las políticas sociales, así como con las autoridades fiscales. «Las nuevas denuncias y quejas son aproximadamente doce mil», afirmó Pottakis. Y su informe muestra que se pueden agrupar en cuatro grupos: quejas contra la Seguridad Social y otras cajas de salud y pensiones dependientes todas ellas del Ministerio de Trabajo (el 29,1%), quejas contra la administración local y la policía, que dependen del Ministerio del Interior (11,9%), quejas contra las autoridades fiscales que dependen del Ministerio de Finanzas (11,8%) y quejas contra el Ministerio de Educación (7,8%).

La crisis migratoria

El Defensor del Pueblo recordó que su agencia protege los derechos de quienes viven en Grecia, no solo de sus ciudadanos sino de los que provienen de otros países. Y ha insistido también en que la crisis migratoria es una nueva «crisis humanitaria dentro de una crisis humanitaria» y que aunque durante el 2016 no se registraron tantas entradas de refugiados y migrantes como en el año anterior, si se han dado muchos casos relacionados con esta crisis y problemas sociales y económicos derivados de estas llegadas.

El Presidente del Parlamento Nikos Vutsis agradeció el informe, insistiendo en que este informe es una contribución sustancial al funcionamiento de la democracia.