Crece la tensión entre Francia e Italia por la entrada de gendarmes en un centro de inmigrantes París considera que sus agentes armados actuaron dentro de la legalidad y no pide excusas, como exige Italia

Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Seguir CORRESPONSAL EN ROMA Actualizado: 01/04/2018 21:06h

Se agudiza la tensión entre Italia y Francia, llegando al borde de una crisis diplomática. La fiscalía de Turín ha abierto una investigación sobre el incidente ocurrido el viernes en la localidad turinesa de Bardonecchia, en la frontera con Francia. Cinco agentes armados entraron en un centro de acogida inmigrantes, gestionado por la ONG «Rainbow for Africa», obligando a un inmigrante nigeriano a realizar una prueba antidrogas mediante análisis de orina. Se trataba de un inmigrante regular, retenido en el tren París-Milán, sospechoso por tráfico de drogas. Después fue dejado en libertad. La fiscalía de Turín investiga por delitos por abuso de autoridad, violencia privada agravada y violación de domicilio. Por ahora el procedimiento se hace contra personas desconocidas, porque la fiscalía no dispone de los nombres de los gendarmes franceses. El gobierno italiano en funciones calificó el incidente como «grave, completamente fuera del marco de colaboración entre estados fronterizos», llamando a consultas al embajador francés en Roma, Christian Masset, para expresarle la «firme protesta del gobierno italiano sobre la actuación de los gendarmes, considerada inaceptable». Al recibir al embajador en el ministerio de Exteriores, el director general para la Unión Europea, Giuseppe Buccino Grimaldi, le manifestó también el «malestar por la ausencia de respuestas de Francia a nuestras peticiones de aclaraciones».

Indignación y rabia

La indignación en Italia ha sido general, con duras declaraciones por parte de todos los partidos políticos, por considerar que se ha violado la soberanía nacional. El líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, pidió la expulsión de diplomáticos franceses. El exprimer ministro Enrico Letta, centroizquierda, mesurado siempre en sus declaraciones, consideró que «la irrupción de la policía francesa en Bardonecchia es el enésimo error en el problema de la emigración», haciendo además un reproche y advertencia: «Después en Europa se sorprenden del resultado electoral en Italia».

En un primer momento, Francia respondió que sus agentes habían actuado en base a un acuerdo suscrito por Roma y parís en 1997 en Chambery. Pero la Asociación de estudios jurídicos sobre la inmigración (ASGI) sostiene que en el incidente se han violado claramente los procedimientos y límites fijados para intervenir en el territorio italiano: «Los agentes franceses que participan en operaciones conjuntas de policía en territorio italiano deben actuar bajo control y, generalmente, en presencia de agentes italianos. En la operación realizada en Bardonecchia estaban presentes solo agentes de la aduana francesa, sin que hubieran sido informadas las autoridades italianas».

Francia no pedirá disculpas

Ante las reacciones de rabia e indignación en Italia, Francia ha suspendido los controles aduaneros en la frontera, pero no se ha rebajado la tensión. El ministro de Acción y Cuentas públicas (Hacienda), Gérald Darmanin, ha manifestado que en los próximos días viajará a Roma «para hablar con las autoridades italianas sobre el incidente de Bardonecchia», dejando claro que no pedirá excusas, como había solicitado Italia: «Los agentes de aduanas no han hecho nada ilegal», ha dicho el ministro Darmanin. Pero esto es precisamente lo que contesta el gobierno italiano, según aclara el ministro del Interior Marco Minniti: «La irrupción se ha hecho con agentes armados, sin pedir la autorización a la policía italiana y efectuando controles personales, como análisis de la orina, a una persona sospechosa que poco después se vieron obligados a dejar en libertad».

La inmigración vuelve a ser el delicado problema que crea tensión entre Francia e Italia. Esta vez se ha llegado al borde de una crisis diplomática, «como no sucedía desde hace años», subraya el diario «La Stampa» de Turín.