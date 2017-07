«Corre, escóndete y avisa»: la Policía británica explica en un vídeo qué hacer en caso de atentado

La Policía británica, tras los atentados terroristas llevados a cabo en Reino Unido de los últimos meses, quiere que sus ciudadanos estén preparados ante la posibilidad de que se repita uno de estos ataques. Por ello, este cuerpo ha publicado un vídeo de cuatro minutos en el que explica qué se debe hacer en caso de que se viva uno de estos atentados. Correr, esconderse y avisar a las autoridades son los principales consejos que se dan para mantenerse a salvo.

Lo primero que hay que hacer si se oyen disparos, explican en el vídeo, es correr hacia un lugar seguro siempre que sea posible. Actuar rápido, dejar las pertenencias e insistir para que el resto de gente haga lo mismo, aunque sin dejar que su indecisión retrase al resto. Si la ruta a seguir no es segura, la Policía británica aconseja buscar un lugar en el que esconderse, evitando lugares como callejones sin salida o de los que sea difícil escapar. Los mejores lugares, dice el vídeo, son los que ponen una barrera entre la persona y el atacante, como una puerta cerrada, por ejemplo, aunque la recomendación es cerrarla y colocarse en un sitio alejada de ella.

Una vez escondidos, continúa el vídeo, lo recomendable es poner el móvil en silencio y desactivar la vibración para hacer el menor ruido posible.

Cuando se esté a salvo, hay que llamar a la Policía y explicarles lo que está ocurriendo. Es recomendable ser lo más precisos posible, explicando el lugar, el número de atacantes que se hayan visto... etc. Una vez lleguen los agentes, en el vídeo se advierte de que pueden no ser capaces de distinguir entre quiénes son los atacantes y quiénes no, por lo que piden que se colabore con ellos y se sigan sus indicaciones para que puedan comprobar que no están armados y ayudar en la evacuación. Se pide también no hacer movimientos raros y repentinos que puedan llevarles a pensar que son un truco.

Ataques como el que se muestra en el vídeo, dicen, no son frecuentes, pero insisten en que estar preparados y saber cómo tienen que actuar puede ayudar a salvar las vidas.