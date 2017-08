Corea del Norte plasma su nuevo misil en unos sellos conmemorativos

El pasado mes de julio, Corea del Norte probó dos misiles balísticos intercontinentales Hwasong-14, los cuales los expertos tenían la certeza que tienen la suficiente potencia para alcanzar el continente americano.

El lanzamiento provocó represalias y acciones militares por parte del presidente Donald Trump, además de imponer sanaciones sobre Corea del Norte por el desarrollo de armas. Las medidas implicaban limitaciones severas en lo referente al comercio internacional.

Sin embargo, un enorgullecido Kim Jon-un decidió que en honor a la gran efectividad de los misiles, debía plasmarlos como sellos conmemorativos, ha indicado «The Independent».

La colección ha sido compartida por el editor de «The Diplomat», Ankit Panda, donde se puede observar distintas imágenes y perspectivas de los Hwasong-14, además de un jubileante Kim Jong-un por el lanzamiento de los mismos, en una de las estampas.

Get your Hwasong-14 ICBM first flight-test commemorative stamps! Newly released by #NorthKorea. (via KCNA) pic.twitter.com/xvyrXYWDf0