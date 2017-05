Corbyn vincula el atentado con la política exterior del gobierno

La campaña electoral se retoma hoy tras los días de luto por el atentado de Mánchester y Jeremy Corbyn la ha caldeado con un discurso en el que relaciona el atentado con la política exterior del Gobierno, que ha indignado a los partidos Conservador y Liberal Demócrata. Corbyn, de 67 años, en su día presidente de la plataforma Stop the War contra la invasión de Irak. «Muchos expertos –afirma el líder laborista- han señalado la conexión entre las guerras que nuestro Gobierno ha apoyado en otros países y el terrorismo aquí en casa».

Sus palabras han suscitado duras críticas. Ben Wallace, el número dos del ministerio del Interior, las tacha de «horribles» y subraya que son «especialmente crueles en este momento». Tim Farron, el líder liberal, explica que no está de acuerdo con lo que dice Corbyn, «pero mucho menos con que lo diga en este momento, eso no es liderazgo, sino poner la política por delante de la gente, quiere marcar puntos con el atentado».

«Debemos ser lo suficientemente valientes para admitir que la guerra contra el terrorismo no funciona», afirma Corbyn, que en su día votó contra las campañas bélicas británicas en Irak, Afganistán y Libia. En la actualidad el Reino Unido participa en los bombardeos contra el Daesh en Irak, pero no en Siria.

«Necesitamos buscar una forma más apropiada de reducir la amenaza terrorista en nuestro país», razona el líder laborista, pero no ofrece ninguna alternativa concreta, más allá de prometer que aumentará la dotación presupuestaria de la policía y contratará a más agentes.

Pero a pesar de su controvertido mensaje, las encuestas recogen que Corbyn está ganando apoyos. Una encuesta de YouGov para The Times de hoy lo sitúa a solo cinco puntos de May (Miliband perdió de seis con Cameron), lo que supone su mejor registro desde que en septiembre de 2015 ganó las primerias laboristas. Sus medidas de reforma del pago de la dependencia, que hacen responder a los ancianos con sus casas para abonar la asistencia a domicilio, han hecho un gran daño a May. Según el sondeo, los conservadores lideran con el 43% de los votos, tras perder un punto en una semana; pero los laboristas suben 3 puntos y están en el 38%. Los liberales lograrían un 10% y UKIP se hunde con solo un 4%.

Mientras vuelve la refriega política, con las elecciones del 8 de junio ya a la vuelta de la esquina, en Mánchester continúan las angustiosas pesquisas para dar con los cabecillas de la célula que dio apoyo a Salman Abedi. Aunque sea detenido a diez personas entre el martes y este viernes, no se ha dado todavía con el criminal o criminales claves que se busca: los terroristas capaces de armar bombas tan sofisticadas como lo que detonó el suicida Abedi el lunes, matando a 22 personas y dejando 116 heridos, la mayoría mujeres, jóvenes y niños.

La policía teme que los terroristas cuenten con una segunda bomba, de ahí que el miércoles se subiese la alerta a «crítica», la máxima, que significa atentado inminente. El hallazgo de gran cantidad de material explosivo en el registro del piso del suicida es lo que les ha llevado a sospechar que existen más bombas.

En la mañana de este martes han continuado los registros en cinco barrios del Gran Mánchester, algunos con usos de explosivos para derribar puertas. Entre los diez detenidos había un niño de 16 años y una mujer, que han salido libres sin cargos.