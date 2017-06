Tras los atentados de Westminster y Mánchester se destacó el buen tono de la clase política británica, que no utilizó esas tragedias como munición electoralista. Esa línea ejemplar parece haberse acabado. Este mediodía se retomó la campaña tras un día de luto por el ataque islamista que costó siete vidas el sábado en el Puente de Londres y el Borough Market. El tema del terrorismo ha centrado claramente el debate. Jeremy Corbyn ha llegado a pedir la dimisión de Theresa May por la reducción de efectivos policiales –unos 20.000 agentes menos- durante sus siete años como ministra del Interior, donde destacó por su duración en el cargo y labró su prestigio, que ahora se pone en entredicho.

Corbyn fue preguntado en una televisión sobre si May debería dimitir por haber reducido el número de agentes: «Verdaderamente, porque lo ha pedido un montón de gente responsable que está muy preocupada porque ella fue la ministra del Interior que autorizó aquellos recortes en el número de agentes y ahora está diciendo que tenemos un problema. Y sí, tenemos un problema: nunca debimos haber cortado el número de policías».

Acto seguido, al plantearle el periodista si realmente tenía sentido pedir la dimisión de la primera ministra a solo tres días de las elecciones, el propio Corbyn pareció darse cuenta de lo exagerado de su demanda y contestó: «Tenemos unas elecciones el jueves y es el mejor modo de resolver este asunto».

La llamativa petición de Corbyn no tiene mucho sentido, pues May dejó el ministerio de Interior en julio de 2016, cuando sucedió a Cameron, y mientras ella estuvo a cargo de aquella cartera el líder de la oposición no pidió su renuncia. El candidato laborista destaca ahora aquel asunto en pleno dolor de un atentado.

Antes de las palabras de su rival, May ofreció su discurso de vuelta a la campaña. Fue en el Royal United Services Institute, un centro de pensamiento en Londres sobre seguridad y defensa. Habló en la misma biblioteca donde presentó en su día su candidatura a líder conservadora. Fue un duro ataque a Corbyn, al que una y otra vez presentó como inadecuado para dirigir al país. «Ha abdicado del liderazgo», repitió May, que arrancó risas en la sala cuando hablando de la negoción del Brexit señaló: «Si gana Corbyn en Bruselas pensarán que han llegado las navidades adelantadas».

Al igual que su rival, también utilizó el clima de preocupación que ha creado el atentado como ariete político. Recordó que Corbyn trató en su día amistosamente con gente del IRA, lo cual es absolutamente cierto. También se refirió a las reticencias del líder laborista, un veterano pacifista, para renovar el programa Trident, los submarinos nucleares británicos, algo que le ha impuesto el Partido Laborista contra su opinión personal.

May hizo un discurso tratando de reducir la elección a una pregunta esencial: «¿Quién de los dos posee el liderazgo para liderar al país? Y contestó repitiendo su eslogan de campaña, que ella representa “una líder fuerte y estable frente a una coalición del caos».

En el tema del Brexit afeó a Corbyn que «está dispuesto a aceptar cualquier acuerdo». Y defendió su frase de «es mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo», de la que su rival discrepa.

Todo suena contradictorio. May hizo campaña por el Remain, pero ahora apoya con fuerza el Brexit duro y explica que está dispuesta irse de la UE dando un portazo, sin siquiera un mínimo pacto para acceder al mercado de su mayor socio comercial. Sin embargo, al mismo tiempo viene a reconocer con esta frase que la UE sigue siendo vital para el Reino Unido, ergo salir de ella ha sido un disparate: «Nuestra seguridad, nuestro lugar en el mundo, nuestro nivel de vida y las oportunidades que queremos para nuestros hijos y nietos dependen de una buena negociación del Brexit». Si es así, ¿por qué dice entonces que está dispuesta a levantarse de la mesa?

Pero toda la ofensiva de May, su gran retorno a la campaña con un ataque a la línea de flotación de Corbyn, acabó convertido en un debate sobre su pasado como ministra del Interior y los recortes de la plantilla policial. En el turno de preguntas hubo hasta cuatro sobre el asunto. La corresponsal política de la BBC preguntó a bocajarro: «¿Recortar el número de policías muestra un gran liderazgo?». También le achacó que durante su tiempo en Interior se redujo el número de órdenes de control de sospechosos de yihadismo.

May replicó que ese descenso fue obra de los tribunales de justicia y en relación al número de agentes señaló que «no es solo una cuestión de recursos, sino de que tengan los poderes suficientes, yo apoyo completamente que la policía dispare a matar, el sábado se vio la importancia de que los agentes puedan actuar en las calles para proteger a los británicos». En el inicio de la oleada ofensiva en París, Corbyn había criticado que la policía disparase a matar.

Pero la primera ministra va a sufrir con el número de policías. A primera hora de la mañana, Cressida Dick, la nueva jefe de Scotland Yard, reclamó más efectivos y medios, con buenas palabras, pero los pidió. Como ministra del Interior May era célebre por sus regañinas en la reunión anual de la Federación de Policías, a la que asistía. Los acusó en 2015 de decir todo el tiempo «que viene el lobo» y de «alarmistas». Palabras que hoy no la ayudan.

Por lo demás, la primera ministra aseguró a preguntas de la prensa que el alcalde de Londres, el laborista y musulmán Sadiq Khan, objeto de duras críticas de Trump y Nigel Farage, está haciendo un buen trabajo. Pero no entró en las palabras del presidente de EE. UU. Un periodista hizo reír a todos, incluida la propia May, cuando le preguntó: «¿Qué más tiene que hacer Donald Trump para que usted lo critique?».

El Partido Laborista promete contratar diez mil agentes más, revisar la estrategia antiterrorista y atacar la financiación del yihadismo por parte de Arabia Saudí. Los tories proponen acabar con la apología del terrorismo en internet, más policía armada, más penas por extremismo, revisar la estrategia antiterrorista y atacar el radicalismo en las comunidades musulmanas.