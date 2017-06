Theresa May adelantó estas elecciones con la excusa formal de que necesitaba una mayoría más firme para negociar el Brexit, cuyo calendario ya corre. Lo cierto es que amplios sectores del electorado no se han enterado de esa razón. Hasta el punto de que muchos, muchísimos de los que votaron a favor del Brexit creen que eso ya está hecho y lo que se juegan en las elecciones de hoy es otra cosa. Ese argumento electoral de requerir una mayoría fuerte para negociar los términos de un buen acuerdo no parece calar en el electorado a pesar de que la dirección de su campaña le ha hecho volver a centrarse en ese tema. O quizá lo haya hecho para conseguir finalmente que pese. Lo que es un buen ejemplo de esta fallida campaña conservadora.

Pero hay otro mucho más notable. Jeremy Corbyn llega hoy a las urnas generando una percepción -quizá infundada- de que es un primer ministro en potencia. Es un candidato emergente. Lo que no tendría nada de particular en el jefe de la oposición británica si no fuera porque hace un año tuvo que someterse a un voto de censura del grupo parlamentario laborista. Y el 80% de sus diputados le censuraron. Pero no era un voto vinculante. Así que él convocó unas primarias en las que apeló al notable izquierdismo de la base laborista y se impuso. La pregunta que cabe hacerse a la vista de todo esto es por qué esos diputados que no le creían válido como jefe del grupo parlamentario están ahora encantados de que pueda ser primer ministro. Algo sorprendente.

Invierno postnuclear

La duda es si esa percepción del auge de Corbyn se corresponde con lo que ocurre en otras partes del país. Y hay datos relevantes que apuntan a que no. Hace un año muchos se dejaban intoxicar por el ambiente en favor de la permanencia en la UE que primaba en Londres. Donde de hecho triunfó el voto «remain». Era común escuchar en los medios de comunicación británicos y extranjeros que el Reino Unido votaría por la permanencia. ¿Puede ser igual el auge laborista? Un blog de las bases del laborismo, «Labour Uncut», ha publicado una entrada en la que explica que el laborismo se enfrenta a un «invierno postnuclear» fuera de Londres. Su análisis se basa en informes de candidatos, activistas y funcionarios laboristas que han visto los resultados de miles de sondeos que indican que hay una clara mejoría de intención de voto en Londres, pero compensada por unas pérdidas muy superiores lejos de la capital. Hasta el punto de que los resultados de sondeos puerta a puerta llevan a «Labour Uncut» a estimar que la perdida de escaños para su partido respecto a 2015 puede oscilar entre 65 y 95.

En todo caso, las previsiones a la hora de abrir las urnas hoy son de una incertidumbre absoluta. Algo impensable cuando May convocó las elecciones después de Semana Santa. Intentó hacer una campaña tipo presidencial -algo opuesto al sistema parlamentario británico- y parece que le ha salido mal. Apartó a todos los ministros de los focos y ha tenido que recurrir a ellos a la desesperada.

El lenguaraz Boris Johnson estaba desaparecido de la escena nacional hasta el punto de que el pasado sábado algunos diarios hablaban de la ministra del Interior, Amber Rudd, como sustituta de Johnson en el Foreign Office. Cinco días después, May ha tenido que recurrir al populista Johnson y la ministra del Interior Rudd ha tenido un papel tan secundario que no ha hecho ni de escudo protector de May frente a las críticas por el manejo del último atentado.