El Congreso polaco suaviza la reforma judicial criticada por la UE Bruselas advierte a Varsovia que pone en peligro la independencia de los tribunales, y amenaza con sanciones

La cámara baja del Congreso de Polonia ha aprobado una serie de cambios en la polémica reforma judicial que ha provocado el reproche de la Unión Europeo por considerar que pone en peligro el Estado de Derecho. Entre los cambios propuestos destaca que el ministro no podrá cesar al presidente de un tribunal sin consultar a los demás jueces y al órgano de gobierno del Poder Judicial y que la edad de jubilación obligatoria será la misma para jueces y juezas.

Tras el visto bueno de los diputados, el Senado se pronunciará hoy y, si lo hace en el mismo sentido, el texto enmendado pasará a manos del presidente, Andrzej Duda, para que lo firme en el plazo de tres semanas o lo vete.

La reforma judicial es el origen de un enfrentamiento desde hace dos años entre Varsovia y Bruselas que, según dijo el miércoles la Comisión Europea, podría llegar pronto a su fin. El partido gobernante en Polonia, el PiS, considera que esta reforma -con la que amplía la influencia del Ejecutivo en el Judicial- es clave en su agenda de gobierno, si bien la UE le ha reclamado que la modere para garantizar la separación de poderes.

La presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, ha advertido en un comunicado de que los cambios planteados por el PiS no son suficientes. "No sirven al propósito de resolver la actual dispuesta sobre el Estado de Derecho. No abordan los temas más controvertidos", ha denunciado.

Bruselas ha abierto un expediente a Polonia que, de no llegar a una versión satisfactoria de dicha reforma, podría llevar a la suspensión del derecho de voto del país en el Consejo de la UE.