May comunicará a la Reina que quiere formar gobierno con la ayuda de DUP

Theresa May no renunciará, a pesar de que su apuesta de ampliar su mayoría absoluta con unas elecciones anticipadas ha acabado justamente en lo contrario: 318 diputados, frente a los 330 que le había legado David Cameron. Se queda así a ocho escaños de la mayoría absoluta, pero tiene intención de continuar adelante con el apoyo del Partido Unionista Democrático norirlandés (DUP), que ha obtenido diez escaños y es un tradicional aliado de los tories.

La primera ministra visitará a las doce y media de esta mañana (una hora más en España) a la Reina en el Palacio de Buckingham para pedirle permiso para formar Gobierno, argumentando que puede contar con el apoyo de DUP. En contra de lo habitual en el Reino Unido, May todavía no ha comparecido formalmente ante los medios pasadas ya las diez de mañana hora local. Solo habló de madrugada, al conocer en su circunscripción electoral la noticia de que no tendría mayoría absoluta, y expresó su deseo de continuar “porque el país necesita estabilidad”.

DUP pondrá dos exigencias: un Brexit más suave que el que planeaba May, pues en Irlanda del Norte ganó el Remain, y que no se dé a la región un estatus de relación especial con la UE, como piden los republicanos del Sinn Féin, pues los unionistas entienden que ese modelo la apartaría del resto del Reino Unido.

Corbyn por su parte está expresando su deseo de formar gobierno. Ha llegado al extremo de decir que los laboristas han ganado las elecciones, cuando se han quedado 57 escaños por detrás de su rival, como segunda fuerza.

May, aunque logre formar Gobierno, será ya una líder de transición. Su partido puede cerrar filas a corto plazo, para conservar el poder, pero a medio ciclo su apuesta errada de adelantar las elecciones y el flojo liderazgo que ha mostrado en una pésima campaña le pasarán factura. No es la líder de futuro de un partido que, como casi siempre, mira a Boris Johnson, su político más popular.

¿Quiénes son los unionistas?

El DUP ha sido el partido dominador de la política norirlandesa. Lo fundó en 1971 el bronco reverendo unionista Ian Paisley, que acabó sus días aceptando los acuerdos de paz y trabajando bien con su antagonista de siempre, el Sinn Féin republicano.

En las elecciones de ayer, el DUP ha aumentado sus votos en un 10% y ha obtenido diez escaños, dos más de los que tenía. También le ha ido bien la Sinn Féin, que por principios luego nunca recoge sus actas en Westminster y renuncia los escaños. Los republicanos han obtenido siete escaños, tres más, y suman un 5% más de votos.

El unionismo gana fuerza después de que en las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte del pasado marzo perdiese por vez primera su mayoría, ante la crecida del Sinn Féin, que pasó de estar a diez diputados a quedarse a solo uno. Esos resultados crearon una situación de ingobernabilidad en Irlanda del Norte.

Resultados de las elecciones generales británicas. Gráfico: Luis Cano/ABC