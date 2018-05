Cohen, Giuliani y AT&T, un cóctel que pone en apuros a Trump El abogado recibió dinero de la compañía cuando trataba de fusionarse con Time Warner

@jansorena Seguir CORRESPONSAL EN NUEVA YORK Actualizado: 13/05/2018 01:30h

El abogado Michael Cohen acumula polémicas a un ritmo que parecía reservado a su cliente más célebre, el presidente de EE.UU. El abogado de Trump lleva en la picota desde hace meses por su participación en un escándalo que ha supuesto un nuevo problema legal y de imagen para su cliente: el pago de 130.000 dólares poco antes de las presidenciales de 2016 para silenciar a la estrella del porno, Stormy Daniels, con quien Trump había tenido un romance.

Michael Avenatti, el abogado de Daniels, desveló esta semana que Cohen creó una sociedad, Essential Consultants, para realizar el pago a la actriz. En esa firma también recibió cientos de miles de dólares de grandes compañías -como la tecnológica AT&T o la farmacéutica Novartis- además de una firma ligada a un oligarcas ruso, Viktor Vekselberg. Esto último está dentro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Pero los pagos por parte de compañías, en especial el de AT&T, tienen gran relevancia política.

La compañía de telecomunicaciones estaba inmersa en un proceso de fusión con Time Warner en el momento de las elecciones, y Trump se había opuesto a la operación durante la campaña. En las compañías había por tanto temor a que, una vez en la Casa Blanca, la Administración Trump impidiera la fusión por cuestiones de competencia. Quizá así se explica el pago de 600.000 dólares a Cohen, una persona cercana a Trump por ser su abogado personal.

Tras la revelación, AT&T, una de las compañías que más se gastan en «lobby» en Washington, se apresuró a decir que fue «un gran error» contar con los servicios de Cohen, aunque insistió en que no hubo nada ilegal en ello. El año pasado, el Departamento de Justicia bloqueó la fusión entre ambas compañías, y siempre mantuvo la postura de que el presidente de EE.UU. no tuvo nada que ver con la decisión.

Caos de versiones

Entra en escena Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, nueva cara visible del equipo legal de Trump, que da un traspiés cada vez que habla delante de un micrófono. «El presidente rechazó la fusión», dijo el viernes en una entrevista con «The Huffington Post». Su intención era demostrar que los pagos de AT&T a Cohen no habían tenido ningún efecto en el presidente. Pero el resultado fue que contradijo la versión de la Casa Blanca de que Trump no tuvo nada que ver con el bloqueo de la operación. Ayer, cambió su versión en una entrevista en la CNN: «Me dijo directamente que no interfirió», aseguró sobre el presidente, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también corregía a Giuliani para reafirmar la independencia de la decisión del Departamento de Justicia.