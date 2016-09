Clinton llama «panda de lamentables» a la mitad de los simpatizantes de Trump

La candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, ha asegurado que la mitad de los seguidores y simpatizantes de su rival, Donald Trump, son «una panda de lamentables» racistas, homófobos, sexistas o islamófobos.

«Por hacer una grosera generalización, se podría poner a la mitad de los simpatizantes de Trump en lo que yo llamo la "panda de lamentables"», ha afirmado Clinton este viernes durante un acto de recaudación en Nueva York. «Desgraciadamente, hay gente así, pero no representan a Estados Unidos», ha apostillado.

Para Clinton, una parte de ellos no tienen remedio, pero la otra mitad de simpatizantes de Trump son individuos conscientes que ansían un cambio y se sienten abandonados por el Estado y la economía. «No se creen todo lo que dice, pero representa una cierta esperanza de que sus vidas serán distintas. Esas son las personas a con las que tenemos que y empatizar, a las que tenemos que comprender», ha argumentado.

Desde la campaña de Trump, su directora de campaña, Kellyanne Conway, ha denunciado que Clinton ha insultado a millones de estadounidenses. Además, la etiqueta #BasketOfDeplorables ha sido tendencia en Twitter durante la mañana del sábado.

«Guau. Hillary Clinton ha insultado a mis seguidores, a millones de personas maravillosas y que trabajan duro. ¡Creo que le costará las elecciones!», ha publicado en Twitter el propio Trump.

