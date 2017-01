Claves para entender el «Obamacare», en peligro con la Administración Trump

El «Obamacare», que en realidad es The Patient Protection and Affordable Care Act (Ley del Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible), aprobada en 2010 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2012, ha ampliado la obligatoriedad del seguro sanitario a algo más de veintidós de los casi cincuenta millones de ciudadanos sin cobertura que la norma se fijaba como objetivo. Se estima que al menos 25 millones siguen sin cobertura. Tanto las aseguradoras como los beneficiarios están sometidos al sistema: las primeras deben integrar a todos los ciudadanos que aún no están, porque sus ingresos eran superiores al máximo para recibir subsidios; los segundos, están obligados a entrar en la cobertura, bajo amenaza de multa. Además, la iniciativa del presidente saliente pretendía ampliar y reforzar los otros pilares del sistema: Medicaid (que cubre a los pobres) y Medicare (para los mayores y discapacitados).

Las aseguradoras, eje del sistema

A diferencia del sistema público que rige en toda Europa, el sistema de cobertura en EE.UU. se lleva a cabo mediante las aseguradoras. Ello implica problemas de encarecimiento del seguro, que será de un 25% de media en 2017 para los acogidos al «Obamacare».

Un registro anual de asegurados

Cada año, se abre un registro durante un periodo de tiempo, para que los quieren beneficiarse del sistema se apunten al mercado de seguros médicos o compren uno fuera del mercado de seguros. El 31 de enero de este año se cierra el último periodo.

Por encima del 400% del umbral de pobreza

Se deben acoger al «Obamacare» aquellos que superan el límite del 400% del nivel federal de pobreza, por debajo del cual se encuentran quienes reciben subsidios a través del Medicaid.

Los empresarios, obligados a asegurar

Mediante la ley del empleador, los grandes empresarios deben proporcionar seguro a los contratados a tiempo completo. En cambio, los negocios con menos de 25 empleados son elegibles para utilizar la vía del subsidio.