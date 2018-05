Claves para comprender una de las peores crisis políticas de Italia «La incertidumbre sobre nuestra posición ha alarmado a los inversores y ahorradores tanto en Italia como en el extranjero», afirmó ayer Mattarella

ABC.ES/AGENCIAS

Cuando la semana pasada el presidente de Italia,Sergio Mattarella, aceptó que el candidato pactado por la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas,Giuseppe Conte, se convirtiera en primer ministro de Italia, pareció que la inestabilidad sufrida por el país durante estos últimos meses llegaba a su fin. Nada más lejos de la realidad. Ayer, Mattarella, un viejo zorro de la Democracia Cristiana, se negó a aceptar a Paolo Savona, un economista euroescéptico de 81 años, como nuevo ministro de Economía.

«La incertidumbre sobre nuestra posición ha alarmado a los inversores y ahorradores tanto en Italia como en el extranjero», afirmó, para justificar su decisión, Mattarella. «La pertenencia al euro es una opción fundamental. Si queremos discutirla, entonces deberíamos hacerlo de manera seria», añadió. Los populistas, acto seguido, rechazaron formar gobierno.

¿Qué ha pasado estos meses?

Las elecciones celebradas en Italia el pasado febrero mostraron que los que habían sido hasta entonces los grandes partidos del país —Forza Italia, de centro derecha, y Partido Democrático, de centro izquierda— se habían deshinchado. En su lugar, la Liga Norte, de extrema derecha, y el Movimiento 5 Estrellas, una formación difícil de ubicar en el arco ideológico, se situaron como las opciones más votadas por una sociedad agotada por la inestabilidad política y económica. Tras meses de descuentros, ambos partidos lograron acordar un programa de gobierno conjunto —que incluía medidas explosivas, como la expulsión de 500.000 inmigrante ilegales— y proponer a un candidato a primer ministro. El elegido fue Giuseppe Conte, un profesor de Derecho cuestionado después de hacerse público que había adornado su curriculum.

¿Quién va a sustituir a Conte?

Mattarella recibirá este lunes en el palacio del Quirinal a Carlo Cottarelli, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, al que previsiblemente encargará la formación de un nuevo gobierno. Considerado un representante de la austeridad presupuestaria, el perfil de Cottarelli recuerda al de Mario Monti, el responsable del gobierno de austeridad que terminó con la era Berlusconi.

¿Cómo han reaccionado la Liga y el M5E?

El líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha traslado este lunes al líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, que si su partido apoya un gobierno liderado por el economista Carlo Cottarelli, la alianza que mantienen ambas formaciones se romperá, al tiempo que ha asegurado que está estudiando si se presenta en coalición en las próximas elecciones con el Movimiento 5 Estrellas. «Si Berlusconi vota al gobierno de Cottarelli, adiós a la alianza. El comunicado de ayer era el mismo que el de Renzi, del PD», ha afirmado

Además, Salvini ha dicho que la salida del euro no forma parte del proyecto de la Liga y que tampoco estaba incluida en el «contrato» firmado con el Movimiento 5 Estrellas para formar gobierno. «¿Quién ha dicho que queremos salir del euro? No está entre nuestros proyectos, ni en el contrato. No estaba en la mente de Savona», ha subrayado Salvini tras el rechazo de Mattarella al ejecutivo propuesto por el profesor Guiseppe Conte.