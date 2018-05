Claves para comprender la oferta sobre los aranceles de la UE El mensaje de los europeos tiene también algo de ultimátum, porque incluye la amenaza de que no negociarán bajo presión

Los líderes europeos jamás pensaron que su primer gran desafío colectivo en la escena internacional no sería una confrontación con una potencia antagonista, sino con un país amigo. En efecto, la UE se juega su capacidad de ser un actor creíble en el mundo, en un tremendo pulso con Estados Unidos. Después de una cena informal en Sofía con los jefes de Estado y de Gobierno, el presidente de la Comisión Europea anunció que estaba dispuesto a ofrecer a Estados Unidos ventajas comerciales para su industria automovilística, siempre que Washington anule «definitivamente» cualquier amenaza de sanciones en forma de aranceles a las exportaciones europeas de acero y aluminio. El mensaje de los europeos tiene también algo de ultimátum, porque incluye la amenaza de que no negociarán bajo presión («bajo la espada de Damocles» dijo Juncker) y si no se atienden sus puntos de vista «defenderemos nuestros intereses». Es decir que la oferta, que incluye la posibilidad de revisar también algunas reglas del comercio mundial, solo se mantendrá si Washington anula antes «de forma indefinida» su amenaza de aranceles a los productos siderúrgicos europeos.

Oferta para evitar los aranceles

Una mejora para la entrada de coches norteamericanos, para que le sirva a Trump de argumento de defensa del sector automovilístico, a cambio de la renuncia a imponer aranceles al acero y aluminio europeos.

Un acuerdo «mejorable» que se mantiene

Los líderes europeos están dispuestos a admitir que le faltan cosas al acuerdo con Iran de 2015, pero no a renunciar a él como ha hecho Trump, a pesar de que ello puede tener consecuencias para las empresas europeas.

Mantener la unidad dentro de la UE

Todos los países se mantienen unidos, lo que fortalece a la Comisión en sus negociaciones. Alemania es el que más perdería en caso de que se impongan aranceles al acero. No teme la competencia de los coches.

Promesa vaga a los países balcánicos

La «declaración de Sofía» es mucho más vaga e inconcreta que la que los europeos firmaron en 2003 y en la que aseguraban a estos países que serían miembros de pleno derecho de la UE a medio plazo.

El Brexit a paso de tortuga

Los líderes europeos se han informado de que las negociaciones sobre la salida del Reino Unido no han avanzando prácticamente en los últimos meses, aunque deberían estar listas en octubre.