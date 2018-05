Cinco momentos del «romance» entre Macron y Trump

14 de julio de 2017

AFP

Dicen que París es la ciudad del amor, y quizá por eso, y también porque es la capital de Francia, Macron la eligió como el lugar donde escenificar su reconciliación con Trump. Así, el mandatario invitó a su homólogo al desfile militar que el 14 de julio, el día de la fiesta nacional, se celebra cada año en los Campos Elíseos. El presidente, dispuesto a hacer las paces tras el choque bruselense, quiso agradar al magnate: el 13 de julio, el día de su llegada, los dos matrimonios —Melania junto a Emmanuel y Bridigtte junto a Donald— cenaron juntos en la Torre Eiffel, disfrutando de las vistas que el restaurante les brindaba.

Al día siguiente, ambos presidieron el desfile de los Campos Elíseos, donde se produjo uno de esos momentos que hacen las delicias de los usuarios de las redes sociales: una banda, formada por militares, versionó canciones del grupo tecno «Daft Punk» —¿quién no se sabe «One More Time»?— con tubas, tambores y trompetas. Macron, de la risa, se mordía el labio; Trump fruncía el ceño, sin inmutarse. Luego, más serio, el presidente de Francia, en su discurso, recordó la trilogía republica de «Libertad, Igualdad, Fraternidad»: «En este 14 de julio, celebramos Francia. Celebramos lo que nos une. Celebramos este gusto por la independencia que llamamos Libertad. Esta ambición de dar a cada uno su oportunidad, que llamamos Igualdad. Esta determinación a no dejar a nadie en el camino, que llamamos Fraternidad (...) La historia de Francia no comenzó el 14 de julio de 1789, pero ese día el pueblo mostró los ideales que quería seguir (...) Hemos encontrado también aliados seguros, amigos, que han venido en nuestra ayuda. Los Estados Unidos de América son uno de ellos. Por eso, nada nos separará nunca. La presencia hoy a mi lado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su esposa, es el signo de una amistad que atraviesa el tiempo».

Como anécdota, y como recuerda de forma oportuna el historiador Peter McPhee en su biografía sobre Robespierre, no está de más señalar que una de las causas de la Revolución Francesa fue el mal estado económico que atravesaba el Reino los años previos a su estallido. El gasto provocado por apoyar a los rebeldes de las 13 colonias durante su Guerra de la Independencia contra Reino Unido fue una de las causas de esa pésima situación. De hecho, Luis XVI convocó la reunión de los Estados Generales para tratar de subsanarla. El resultado, claro, no fue muy bueno para él.