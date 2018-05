Cinco horrores arquitectónicos que el comunismo dejó en Europa

Alemania

Como el politólogo alemán Michael Mikenberg explica en su libro «Power and Architecture: The Construction of Capitals and the Politics of Space» (Berghahn, 2014), el Palacio Real de Berlín fue resultado del plan propuesto por el arquitecto Andreas Schlüter en 1698, un proyecto que «convirtió el conglomerado del palacio existente en un cubo homogéneo con un patio interior y un diseño integrado del techo». El edificio, joya y huella de los Hohenzollern en la urbe, fue trágicamente dañado durante los bombardeos Aliados de la Segunda Guerra Mundial. Terminado el conflicto, y nacida la República Democrática de Alemania, el líder comunista Andreas Ulbritch decidió pulverizarlo, para levantar un nuevo espacio más acorde a los gustos de su ideología. Así nació la Marx-Engels Platz, un lugar pensado para desfiles y manifestaciones multitudinarias, y el Palacio de la República, que no solo fue cuestionado por su estética, sino también su funcionalidad: el uso de amianto en la construcción obligó a cerrarlo en 1990. Fue demolido en 2008. En la actualidad, un proyecto para reconstruir el Palacio Real de Berlín en su ubicación original se ha puesto en marcha.