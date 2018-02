El centro derecha ganará las elecciones en Italia, según todos los sondeos Muy difícil será la formación de gobierno, pues ninguna fuerza alcanza la mayoría. Se teme la ingobernabilidad

Ángel Gómez Fuentes

No será posible formar gobierno en Italia, o será extremadamente difícil, salvo que se consiga una gran coalición, tras las elecciones del próximo 4 de marzo. Es el resultado más incierto en unos comicios italianos en las última décadas. Los sondeos publicados hoy dan ganador a la coalición de centro-derecha, pero no llegaría al 40 por 100 de los votos, porcentaje necesario para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Esta es la última jornada en la que se pueden difundir encuestas con la intención de voto y todos los periódicos coinciden en las previsiones: La derecha ganará las elecciones con un porcentaje que rondará el 36 %. Cabe destacar que el resultado final está hoy en manos de los indecisos: El sondeo Demos para «Repubblica» subraya que el 45 % no ha decidido aún el voto, mientras Ipsos para el «Corriere della Sera» rebaja ese porcentaje al 34 %. En cualquier caso, se trata demasiado elevado que impide, según «Repubblica», formular hipótesis precisas. Si hoy fueran las elecciones, el partido más votado sería el Movimiento 5 Estrellas (M5E), con el 27,8 %, según la encuesta Demos de «Repubblica». Es llamativo que el reciente escándalo por un fraude económico en el que se ha visto envuelto este Movimiento del cómico Grillo apenas le ha penalizado. En la estimación de voto que publica el «Corriere della Sera», el M5E obtiene el 28,6 %. En definitiva este movimiento populista permanece estable y se destaca del resto de los partidos, sobre todo en el sur de Italia.

El PD de Renzi pierde consenso

La segunda fuerza política es el Partido Democrático (PD), de Matteo Renzi, que en las últimas encuestas sigue perdiendo consenso. Según el sondeo Ipsos obtendría el 22,6 % de votos. Parecido porcentaje le dan otros sondeos. Muy lejos quedan otros partidos de izquierda, como Libres e Iguales (en torno al 6 %), integrado por antiguos miembros del PD, acérrimos enemigos de Matteo Renzi.

En realidad, desde hace muchas semanas se mantiene casi inalterado el mismo consenso para los partidos. La campaña electoral y su correspondiente propaganda, con gran agresividad por parte de todos los protagonistas, no ha logrado cambiar sustancialmente el resultado de las encuestas. De todas formas, se percibe claramente que el viento sopla a favor de la derecha: Forza Italia, de Silvio Berlusconi, se sitúa en todos los sondeos en torno al 16 %, el dato más alto desde las europeas del 2014, gracias a la intensa campaña que está realizando el exprimer ministro. Su principal aliado, la Liga Norte de Matteo Salvini, supera ligeramente el 13 %. El tercer aliado, «Hermanos de Italia», que lidera la posfacista Giorgia Meloni, no llega al 5 %. Con la suma de otro grupo centrista, «Nosotros con Italia», el centro-derecha es la fuerza predominante y se aproxima al 36 %. Silvio Berlusconi se presenta ya como ganador y cree que llegará al 40 %, obteniendo la mayoría parlamentaria, una empresa muy difícil. Berlusconi debe afrontar también una batalla por el liderazgo en el centro-derecha, que le disputa Matteo Salvini, un duelo que será resuelto solamente si la diferencia entre ambos partidos en el resultado electoral es claramente a favor del magnate, quien no puede aspirar a convertirse en primer ministro porque está incapacitado hasta el 2019, tras su condena del Tribunal Supremo por fraude fiscal.

El centro-izquierda se presenta muy dividido, conforme a la tradición de la izquierda en Italia. En conjunto apenas superan el 30 %. Al traducir los porcentajes de las encuestas en posibles escaños en la Cámara, compuesta por 630 parlamentarios, ninguna fuerza obtendría la mayoría: el centro derecha lograría 283 diputados, el M5E 152 y el centro-izquierda 158, según el sondeo del "Corriere della Sera".

Paolo Gentiloni, el mejor valorado

En cuanto a los líderes, el más estimado es el actual primer ministro Paolo Gentiloni (47 % de consenso), del PD. Los italianos aprecian su competencia y moderación, lejos del personalismo que mostró su antecesor en el cargo, Matteo Renzi. Los otros protagonistas le siguen a distancia: Emma Bonino, exministra de Asuntos Exteriores y excomisaria europea (36 %); Di Maio, del M5E (36 %); Matteo Salvini (30 %), como Matteo Renzi. Les sigue Silvio Berlusconi, con el 28 %.

En definitiva, se mantendrá la batalla por el último voto hasta el día 4 de marzo. Hoy por hoy no se vislumbra un posible gobierno en Italia, salvo que se forme una amplia coalición. Así lo destaca el «Corriere della Sera», cuyo analista, Nando Pagnoncelli, subraya que «no se perfila ninguna mayoría, con la excepción de una hipótesis hoy remota: Una gran coalición que comprenda al menos el centro-izquierda, Forza Italia, Nosotros con Italia y Libres e Iguales». En consecuencia, se teme la ingobernabilidad. Si no hubiera acuerdo para una gran coalición, se baraja como hipótesis la continuidad del primer ministro Paolo Gentiloni durante unos meses, hasta la convocatoria de nuevas elecciones.