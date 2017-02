La cena de corresponsales de la Casa Blanca, una cita casi centenaria

Aunque la Asociación de corresponsales de la Casa Blanca incluía entre sus miembros a alguna mujer desde su fundación en 1914, ninguna de ellas podía asistir a la tradicional cena. No fue hasta 1962 que este veto fue roto gracias al presidente John F. Kennedy que, aconsejado por la periodista Helen Thomas, toda una leyenda entre los corresponales de la Casa Blanca, que llegó a ser presidenta de la asociación, anunció que no acudiría a la cena si no se levantaba tal exclusión. La amenaza tuvo efecto.