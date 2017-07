Cazan al gobernador de Nueva Jersey tomando el sol en la playa con su familia despuÃ©s de cerrarlas al pÃºblico

Haz lo que digo pero no lo que yo hago es una de los refranes que se suele atribuir a los malos gobernantes. Chris Christie, máxima autoridad del estado de Nueva Jersey, ordenó clausurar las playas públicas el pasado viernes pero, este domingo, le han pillado pasando un día de sol junto a su familia sobre uno de los arenales «prohibidos».

La controversia comenzó cuando Christie no pudo sacar adelante el. En ese momento de disputa política, el gobernador de Nueva Jersey decidió suspender todos los servicios no esenciales del estado. La medida implicó el despido de miles de empleados y el cierre de 36 parques regionales de Nueva Jersey, incluida la, donde fue «pillado» el gobernador con gorra, tumbona y neverita.

El domingo, la agencia NJ Avance Media, que ofrece contenido editorial para varios periódicos locales, publicó fotografías aéreas de Chris Christie en la playa Beach Island State Park junto a su familia. Preguntado por esto, el gobernador no mostró ningún tipo de arrepentimiento: «No he tomado una sola gota de sol hoy», dijo en una rueda de prensa convocada de urgencia.

