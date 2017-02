La Casa Blanca prohíbe a la «CNN», «The NY Times», «Politico» y «LA Times» ir a una rueda de prensa

La Casa Blanca ha excluido a los medios «CNN», «The New York Times», «Politico« y «Los Angeles Times» de un encuentro con medios este viernes, según ha informado la cadena estadounidense. Mientras que, según esta misma fuente, medios conservadores como Breitbart News, The Washington Times y One America News Network sí tuvieron acceso a la reunión.

La revista «Associated Press» y la revista «Time» boicotearon el briefing debido a la gestiones de la Casa Blanca. La Asociación de Corresponsales ha interpuesto una protesta.