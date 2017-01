Después de tres legislaturas en el gobierno, inmune al desgaste, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel sigue a la cabeza de las encuestas, con un 36%, de cara a las generales del 24 de septiembre. El segundo partido más votado, los socialdemócratas (SPD), no han conseguido durante todo ese tiempo zafarse de una falta de perfil político que los mantenía amarrados al 21% en las encuestas. Hasta que llegó Martin Schulz. Apenas dejó la presidencia del Parlamento Europeo y fue confirmado como candidato a la Cancillería de Berlín, el SPD escaló un 3% y un 5% en los sondeos.

El último estudio de Infratest, además, señala que si no se votase al partido sino directamente al candidato, Schulz habría conseguido la proeza de igualar en el 41% el respaldo de Merkel. Y para terminar de confirmar este perfil milagroso, el profeta Byron Wien, en la actualidad vicepresidente de Blackstone, la mayor sociedad de capital de riesgo del mundo, ha vaticinado que Merkel perderá las elecciones. Schulz entra en campaña aclamado por las bases de su partido como un auténtico mesías.

La portada con la que sale a la calle este fin de semana el semanario Der Spiegel retrata a Schulz con una aureola de santidad bajo el título «San Martín». El conservador Frankfurter Allgemeine le reconoce el prodigio que un día impulsó a la hoy canciller Merkel, «irrumpir en escena y dejar atrás de un plumazo a todas las demás figuras de poder de su propio partido», aunque rebaja la percepción de auténtica figura de salvación y califica al candidato socialdemócrata como «artista del ilusionismo». Mientras tanto, en la Casa Willy Brandt de Berlín, cantan alabanzas. La secretaria general del partido, Katarina Barley, confirma que el mismo día en que se hizo pública la candidatura de Schulz se recibieron 200 solicitudes de carnet del partido.

Sobre si será el «salvador» del SPD, Schöllgen precisa que «primero habría que responder a la auténtica pregunta: si el SPD es o no salvable»

Sobre si Schulz será o no el «salvador» del SPD, Gregor Schöllgen precisa que «primero habría que responder a la auténtica pregunta: si el SPD es o no salvable». El historiador y biógrafo del ex canciller alemán socialdemócrata Gerhard Schröder identifica con rapidez la fortaleza y la debilidad del recién llegado de Bruselas. «Con Schulz llega al SPD una brisa fresca que hacía mucha falta y se trata de un político con décadas de experiencia en las que no se ha inmiscuido en los conflictos internos de su propio partido, lo que tiene un efecto de refuerzo del optimismo, pero tendrá que darse mucha prisa en hacerse con los temas nacionales de campaña, porque su experiencia es solamente internacional». La falta de perfil interno le aporta una simpatía básica, pero inevitablemente será asociado por los votantes con el establishment de Bruselas.

Su equipo de campaña trabaja ya en un planteamiento enfocando a rentabilizar éxitos como la «Agenda 2010», implementada por Schröder y que permitió a Alemania mantenerse a flota en medio de la tormenta de la crisis, además de dibujar un perfil apropiado al actual contexto de voto protesta, subrayando la lucha del SPD por la justicia social y la igualdad de oportunidades, sin descuidar temas estrella de la coyuntura como la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Su discurso no descartará coaliciones ni a derecha ni a izquierda y Schulz está abierto a negociar con quien sea. Hijo de un modesto policía, fue el pequeño de cinco hermanos y aprendió en la escuela de la vida que hay que aferrarse a lo que sea para salir adelante.

Schulz creció en Würselen (Renania), localidad de 38.000 habitantes, donde comenzó a militar en el SPD con 19 años y de la que fue alcalde más de una década. Se formó como librero y allí tiene todavía una librería con su hermana. Pero los comienzos no fueron fáciles. No logró acceso a la educación superior, fue parado y cayó en el alcoholismo. Él mismo relata que «fui un calavera y un estudiante bastante desagradable».

A los 32 años, se convirtió en el alcalde más joven de toda Renania del Norte-Westfalia, de ahí pasó al Parlamento Europeo y en 2012 fue elegido su presidente. Es sin duda un convencido europeísta y entiende Europa como una familia. Durante el segundo semestre de 2016, fue uno de los más firmes defensores de España y presionó en contra de las sanciones por incumplimiento de los objetivos de déficit. Pone Europa por encima de los intereses de partido. Ha apoyado a Rajoy como «opción de estabilidad» y está en contacto con la actual gestora del PSOE. Está deseando una reunión con Javier Fernández que no ha sido posible por razones de agenda.

Sobre Trump

En las últimas semanas ha llamado incansablemente a cerrar filas contra los rampantes populismos en Europa, ha dicho de Trump que «tanto en la forma como en el fondo actúa con beligerancia» y está preocupado por la situación de amenaza que sufre actualmente la democracia. Schulz considera que «la democracia misma está amenazada por la incertidumbre, porque cuando las personas sienten que cumplen con sus obligaciones en la sociedad pero la sociedad no los respeta, se radicalizan. Y cuando las personas no se sienten protegidas por la democracia, buscan alternativas». También ha dicho que «a los extremistas no se les hace frente con pulidos argumentos. A veces, a un gran tronco corresponde una gran hacha».